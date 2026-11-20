Josip Visarionovič Stalin se je takoj po koncu druge svetovne vojne, ki se je končala z ameriškima jedrskima bombama, ki sta padli na Hirošimo in Nagasaki, odločil, da mora tudi Sovjetska zveza čim prej priti do najbolj uničujočega orožja. Projekt je zaupal svojemu najbolj brutalnemu podizvajalcu Lavrentiju Beriji. Sovjeti so po celotnem imperiju začeli mrzlično iskati uranovo rudo. Zelo hitro so jo, med drugim, našli v drugi polovici leta 1944 okupirani Estoniji, v industrijskem mestecu Sillamäe ob Baltskem morju, kjer so že vrsto let pridobivali nafto iz skrilavcev.

Leta 1948 so obalno mesto popolnoma odrezali od sveta. Izginilo je z zemljevidov. Sillamäe je postalo eno izmed mnogih sovjetskih zaprtih mest in središče tako rudarjenja kot bogatenja uranove rude.