Trije mrtvi v bombnem napadu v Moskvi

V bližini restavracije v središču Moskve je včeraj zvečer eksplodirala doma izdelana bomba, ki jo je nosila ženska. Ubite so bile tri osebe, ranjenih pa je najmanj 21 ljudi, so po poročanju britanskega Guardiana sporočile tamkajšnje oblasti.

Incident se je zgodil sinoči malo pred 20. uro v bližini italijanske restavracije v enem od sedmih nebotičnikov iz Stalinove dobe na Kudrinskem trgu, je sporočila moskovska policija.

Ruski protiteroristični odbor je sporočil, da je neznana ženska skušala vstopiti v restavracijo, vendar jo je ustavil varnostnik, poroča državna tiskovna agencija RIA. V eksploziji, ki je sledila, so umrli ženska, varnostnik in stranka v omenjeni italijanski restavraciji.

Ruska državna tiskovna agencija RIA je objavila videoposnetek močno oboroženih policistov na kraju dogodka, ki je bil zaprt za javnost. Ruske oblasti še niso navedle, kdo bi lahko bil tarča. Prav tako ni znano, ali je incident povezan z vojno v Ukrajini.

Odkar je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je bilo v ruski prestolnici tarča napadov več vojaških uradnikov in visokih predstavnikov.

Za zdaj ni znano, ali je sinočnji incident v Moskvi povezan z vojno v Ukrajini. FOTO: Anastasia Barashkova/ Reuters

Aprila lani je v eksploziji avtomobila v bližini Moskve umrl general Jaroslav Moskalik. Decembra 2024 je bil v eksploziji električnega skiroja v Moskvi ubit vodja ruskih sil za radiološko, kemično in biološko obrambo Igor Kirilov.

Ruski vojaški bloger Maksim Fomin je bil ubit aprila 2023, ko je v kavarni v Sankt Peterburgu eksplodiral kipec, ki mu ga je kot darilo izročila Rusinja Darja Trepova. Avgusta 2022 pa je v avtomobilski eksploziji umrla Darja Dugina, hči vplivnega desničarskega ideologa Aleksandra Dugina.