Trije novi primeri koronavirusa na Bavarskem

Nemci so okužbo s koronavirusom ugotovili pri moškem iz okolice Münchna, z območja Starnberga, okoli 30 kilometrov jugovzhodno od bavarske prestolnice. Sprva so objavili le, da se nahaja v izolaciji in je v »dobrem stanju«. Okužila ga je gostja iz Kitajske , kolegica, ki je bila na usposabljanju v njegovem podjetju. Spiegel zdaj poroča, da so zboleli še trije njegovi sodelavci. Jutri bodo testirali še 40 zaposlenih, podjetje Webasto - dobavitelj avtomobilskih delov pa bo do nedelje zaprlo svoja vrata.Ukrepe za zaščito delovne sile so bili primorani razširiti zaradi nedavnega razvoja okužb, je podjetje sporočilo danes zvečer.»Trenutno vemo za tri sodelavce, ki so imeli pozitiven izvid in identificiramo sodelavce, ki so bili v stiku z njimi«, je v sporočilu za medije pojasnil , izvršni direktor skupine Webasto.Včeraj so za vsaj dva tedna odpovedali vsa poslovna potovanja na Kitajsko in iz nje ter zaposlenim na lokaciji izbruha okužb, kjer dela okoli tisoč ljudi, dovolili, da ta teden delajo od doma. Webasto ima sicer 13.400 zaposlenih in promet v višini 3,4 milijarde evrov.Odločeno je bilo, da je treba tri nove paciente sprejeti na münchensko kliniko Schwabing in tam medicinsko nadzorovati in izolirati, so sporočili z ministrstva za zdravje. Trenutno na prisotnost koronavirusa testirajo še eno osebo, ki je bila v stiku z obolelimi.Vsi okuženi z novim virusom delajo v Stockdorfu - kraju, ki je od Ljubljane oddaljen dobrih 400 kilometrov.