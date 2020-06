Trije policisti obtoženi pomoči pri umoru Georgea Floyda

Nekdanji obrambni minister general James Mattis. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Trije policisti, ki so kolegupomagali onesposobiti temnopoltega Georgea Floyda, bodo obtoženi pomoči pri umoru.inso aretirali devet dni po izbruhu protestov in nemirov v številnih ameriških mestih, na umor druge stopnje pa so razširili obtožnico proti Chauvinu, ki je s pritiskanjem kolena na vrat aretiranega povzročil smrt.Morda je odločitev tožilstva v Minneapolisu že vplivala na proteste, ki so se v v sredo zvečer malo umirili, ali pa je to pripisati okrepljenim varnostnim ukrepom? Hkrati z njimi se razgrevajo prepiri o posredovanju aktivne vojske v najbolj razdejanih mestih, kot je že grozil republikanski predsednik. Marsikje že posredujejo rezervne enote nacionalne garde, obrambni ministerpa je po posvetovanjih v Beli hiši umaknil napoved umika vojske iz okolice prestolnice Washington, potem ko je v sredo nasprotoval uporabi zakona iz leta 1807 za vojaško obvladovanje domačih nemirov.Morebitni Trumpovi leviti sedanjemu šefu Pentagona še niso prišli v javnost, zato pa je republikanskega predsednika ostro napadel prejšnji. General je svojega nekdanjega predpostavljenega v članku za Atlantic obtožil nesposobnosti pomirjevanja države ter navedel nacistično parolo o razdeljevanju in osvojitvi. Verjame, da se lahko ZDA brez Trumpa ponovno združijo in izkoristijo moč svoje civilne družbe, v mestih pa ne bi smeli videti vojaške fronte.Pošiljanje nacionalne garde v prestolnico Washington sta zavrnili sosednji zvezni državi Maryland in Virginia, kjer so potihem umaknili nekaj spomenikov iz časov sužnjelastniške konfederacije. Zato pa je Trumpu svoje sile ponudil republikanski guverner Floride. V New Yorku, kjer so se v minulih dneh skupaj s protesti dogajala ropanja in uničevanja trgovin in drugega, pa so kritiki demokratskega županazačeli podpisovati peticijo za njegovo razrešitev.V sredo so objavili tudi končno avtopsijo pokojnega Floyda, ki je pokazala, da je 46-letni temnopolti Američan med policijsko akcijo doživel srčni zastoj. Nedavno je tudi preživel covid 19, pa čeprav najbrž v času smrti ni imel simptomov, zato pa so v njegovem telesu odkrili sledove mamil kot fentanil in metamfetamin.