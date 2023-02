Trije sestreljeni baloni morda niso bili vohunski

Trije od štirih nedavno v ameriškem zračnem prostoru sestreljenih neidentificiranih letečih predmetov verjetno niso bili kitajski vohunski baloni, je moral priznati demokratski predsednik Joe Biden. Eden od teh je bil morda poceni vremenarski balon, domnevajo amaterji iz Illinoisa.

Organizacija z nazivom Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade (NIBBB) enega od svojih balonov pogreša vse od sobote, ko je ameriško vojaško letalo sestrelilo domnevnega vohunskega v bližini Aljaske, pravi naj bi bil tudi kraj. Če to drži, je Biden z izstrelkom Sidewinder, vrednim 400 tisoč dolarjev, ukazal sestreliti objekt, ki stane trinajst dolarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden. Foto Kevin Lamarque/Reuters

V Pekingu bi se lahko ob tem še bolj krohotali, potem ko je ameriški predsednik že njihovemu vohunskemu balonu teden dni pred tem dovolil potovanje čez vse ZDA ter nad številnimi vojaškimi oporišči. Balon, ki je po poročilih iz Pentagona oddajal signale in so ga lahko manevrirali od daleč, so sestrelili nad Atlantskim oceanom v bližini Južne Karoline. Predstavnica za tisk Bele hiše Karine Jean-Pierre ni hotela potrditi govoric, da so balon spremljali že vse od njegovega začetka potovanja, a jih ni niti zavrnila.

Biden je moral na svoji tiskovni konferenci odgovarjati na vprašanje, če je kompromitiran zaradi poslov svoje družine na Kitajskem. »Dajte mi mir, človek!« je odgovoril novinarju.