  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trinajst evropskih držav pred opravljenim splavom zahteva obvezno svetovanje

    Pri Amnesty International so opozorili, da se po celotni Evropi nadaljujejo omejitve in krepijo prizadevanja za nadaljnje omejevanje dostopa do splava.
    Čeprav so pravne reforme v veliko evropskih državah omogočile večjo dostopnost splava, številne ovire še naprej preprečujejo univerzalen dostop. FOTO: Jan Scheunert via Reute
    Galerija
    Čeprav so pravne reforme v veliko evropskih državah omogočile večjo dostopnost splava, številne ovire še naprej preprečujejo univerzalen dostop. FOTO: Jan Scheunert via Reute
    A. I.
    6. 11. 2025 | 11:41
    6. 11. 2025 | 12:02
    7:12
    A+A-

    Amnesty International je v danes objavljenem poročilu Ko pravice ne veljajo enako za vse: boj za dostop do splava v Evropi (When rights aren’t real for all: The struggle for abortion access in Europe) evropske vlade pozvala k ukrepom in zagotovitvi enakega in univerzalno dostopnega splava. Opozorili so, da se po celotni regiji nadaljujejo omejitve in krepijo prizadevanja za nadaljnje omejevanje dostopa do splava. 

    image_alt
    Prvi center za splav je simbolična klofuta žensk poljskim politikom

    Poročilo, ki so ga objavili na spletni strani, razkriva, da »kljub težko pridobljenemu napredku še vedno obstajajo škodljive in nevarne ovire, ki ogrožajo dostop do varne oskrbe pri splavu. Skupine, ki nasprotujejo človekovim pravicam in so finančno vse bolje podprte, stopnjujejo svoja prizadevanja za negativno vplivanje na politike in zakone – pogosto s širjenjem strahu in dezinformacij – z namenom dodatnega omejevanja dostopa do splava.«

    »Težko priborjene zmage na področju reproduktivnih pravic so resno ogrožene zaradi vala regresivnih politik, ki jih spodbujajo gibanja, ki nasprotujejo teoriji spola, in zagovarjajo populistični politični akterji z avtoritarnimi praksami,« so zapisali avtorji poročila.

    Čeprav so pravne reforme v številnih evropskih državah – z nekaj pomembnimi izjemami – omogočile večjo dostopnost splava, številne upravne, družbene in praktične ovire še naprej preprečujejo univerzalen dostop. Med njimi so medicinsko neutemeljene zahteve, ki podaljšujejo postopke, zavračanje storitev zaradi ugovora vesti, pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov, omejitve zaradi gestacijske dobe in visoki stroški.

    Marginalizirane skupnosti so nesorazmerno bolj prizadete. Med temi izpostavljajo osebe z nizkimi dohodki, mladostnike, invalide, osebe LGBTIQ+, spolne delavce in prosilce za azil ali osebe z negotovim migrantskim statusom.

    Poleg omejitev glede gestacijske dobe in kriminalizacije obstaja še več ključnih ovir za dostopnost splava. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Poleg omejitev glede gestacijske dobe in kriminalizacije obstaja še več ključnih ovir za dostopnost splava. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

    V poročilu Amnesty International navaja, da »te ovire, v kombinaciji z različnimi stopnjami kriminalizacije, povzročajo dodatno stigmatizacijo, zamude in celo onemogočanje dostopa do nujnih zdravstvenih storitev. Vsaj 20 držav v regiji predpisuje kazenske sankcije za nosečnice, ki opravijo splav zunaj zakonsko določenih pogojev.«

    Poleg omejitev glede gestacijske dobe in kriminalizacije obstaja še več ključnih ovir za dostopnost splava, izhaja iz poročila: »Stroški dostopa do splava so lahko izjemno visoki, zlasti v državah, kjer oskrba s splavom na zahtevo (ko je odločitev v rokah noseče osebe) ni vključena v zdravstveno zavarovanje ali nacionalni zdravstveni sistem. To velja za države, kot so Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Nemčija, Latvija, Črna gora, Romunija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo in Srbija.

    Ugovor vesti in nasprotniki teorije spola

    Veliko držav ne izpolnjuje svojih dolžnosti glede zagotavljanja dostopa do splava, zlasti v okoliščinah, kjer je veliko primerov zavračanja zdravstvenih storitev zaradi ugovora vesti. Zdravstveni delavci zaradi osebnih prepričanj ali verskih razlogov odklanjajo opravljanje splavov, kar povzroča zamude ali celo popolno zavrnitev dostopa. V državah, kot sta Italija in Hrvaška, so tovrstne zavrnitve zelo razširjene, v Romuniji pa v porastu. Oblasti v teh primerih ne sprejemajo ukrepov, h katerim jih zavezuje mednarodno pravo, da bi omilile škodljive posledice in zagotovile dostop do oskrbe pri splavu za vse, ki jo potrebujejo.

    Vsaj dvanajst evropskih držav še vedno izvaja medicinsko nepotrebna obvezna obdobja čakanja pred dostopom do zakonitega splava, trinajst držav pa zahteva obvezno svetovanje. Države, kot so Albanija, Belgija, Nemčija, Madžarska, Latvija in Portugalska, zahtevajo oboje. Na Madžarskem morajo ženske, ki želijo splav, poslušati srčni utrip ploda. V Turčiji pa morajo poročene ženske, starejše od 18 let, za prekinitev nosečnosti v desettedenskem roku pridobiti soglasje zakonca.

    Vsako leto je na tisoče nosečih oseb prisiljenih potovati v tujino, da bi dobile zdravstveno oskrbo, ki bi jim morala biti dostopna doma, so še opozorili v poročilu pri Amnesty International.

    image_alt
    Možnost za varno prekinitev nosečnosti rešuje življenja

    Poskuse omejevanja dostopa do splava po vsej Evropi vodi dobro financirano, meddržavno gibanje, ki nasprotuje teoriji spola. Sestavljajo ga konservativne in verske skupine in institucije, organizacije v misliščih, civilnodružbene organizacije in vplivneži.

    »Na Hrvaškem je vpliv politikov, ki nasprotujejo človekovim pravicam, v vladi, skupaj z vse tesnejšim zavezništvom med zagovorniki prepovedi splava in Katoliško cerkvijo, povzročil ponavljajoče se poskuse dodatnega omejevanja dostopa do splava. Slovaški parlament je večkrat poskušal omejiti ali prepovedati splav, medtem ko bodo ustavne spremembe, sprejete septembra 2025, znatno spodkopale reproduktivne pravice,« je zapisano v objavljenem poročilu.

    Tabletka za splav FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Tabletka za splav FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Madžarska je uvedla nove ovire pri dostopu do splava, kontracepcije in za načrtovanje družine. Italijanska vladajoča stranka pa je sprožila zakonodajne pobude, s katerimi bi skupinam, ki nasprotujejo splavu, in organizacijam za »podporo materinstvu« omogočila dostop do svetovalnih centrov za noseče osebe, ki jih morajo obvezno obiskati pred postopkom splava. Obe državi ukrepe utemeljujeta z argumenti o nizkih stopnjah rodnosti ter z lažno in rasistično retoriko o migrantih, ki naj bi »nadomestili« belo »domorodno« prebivalstvo.

    Agresivni in včasih nasilni protesti proti splavu in shodi pred klinikami za spolno in reproduktivno zdravje postajajo vse večja ovira za dostop do splava, opozarjajo pri Amnesty International. Na Poljskem je center za splave, ustanovljen marca letos v Varšavi, redno tarča nadlegovanj in groženj protestnih skupin. V Avstriji se zdravstveni delavci, ki opravljajo splav, spopadajo z zastraševanjem, tudi pred svojimi klinikami, medtem ko so bili centri za načrtovanje družine v Franciji in svetovalni centri v Nemčiji tarča napadov.

    image_alt
    Prepoved abortusa ima v resnici zelo kratko zgodovino

    Poročilo preučuje 40 držav in temelji na raziskavah Amnesty International v zadnjem desetletju ter na podatkih zanesljivih virov drugih organizacij za človekove pravice in javno zdravje, vključno s publikacijo Center for Reproductive Rights (CRR) – Europe Abortion Laws 2025, Evropskim parlamentarnim forumom za spolne in reproduktivne pravice (EPF) z njihovo študijo European Abortion Policy Atlas ter bazo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) – Global Abortion Policies Database.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Koalicija bo predvidoma tudi po vetu državnega sveta razdeljena. Usoda zakona v rokah NSi.
    Barbara Eržen 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Drugo zvišanje plač

    Večini javnih uslužbencev se bo plača dvignila za najmanj 100 evrov

    Prihodnji teden bo približno 94 odstotkov od 190.000 zaposlenih v javnem sektorju prejelo višje plače kot minuli mesec.
    Barbara Hočevar 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Pred martinovim sesuli alkotest

    Sodišče ugodilo vozniku, ki je pijan povzročil prometno nesrečo in pobegnil

    Voznik je podpisal zapisnik, da se strinja z ugotovitvami policista. A si je nato premislil, saj je sprožil zahtevo za sodno varstvo.
    Mitja Felc 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Moj glas, moja izbira

    Nika Kovač po bruseljskem uspehu: Varen splav ni tema, ki deli ljudi

    Podpornike varnega splava zdaj čaka še glasovanje o pobudi My Voice, My Choice na plenarni seji evropskega parlamenta.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 5. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski oblak, ki konkurira globalnim: hitro, varno in bližje

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    splavpravica do splavadostop do splavaAmnesty Internationalpravice ženskabortusčlovekove pravice

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    Tujcem obljubijo dobro službo, nato pa jih pošljejo na fronto

    Rusija in Ukrajina sta se večkrat znašli pod drobnogledom zaradi poskusov nabiranja tujih državljanov v vojaške vrste.
    6. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Bilančna vsota NLB presegla 30 milijard evrov

    Čisti dobiček pet odstotkov manjši, delničarjem decembra še druga polovica obljubljenih dividend.
    Karel Lipnik 6. 11. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede slovitega Ammanna

    Švicarski skakalni šampion bo v Lillehammerju začel lov na olimpijske igre 2026 v Italiji.
    Miha Šimnovec 6. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 6. 11. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Razvpiti navijači varšavske Legie prihajajo v Celje

    Navijači poljske Legie so bili v preteklosti odgovorni za več nasilnih incidentov, zato je klub v zadnjih letih od Uefe prejeli več kot 460 tisoč evrov kazni.
    6. 11. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede slovitega Ammanna

    Švicarski skakalni šampion bo v Lillehammerju začel lov na olimpijske igre 2026 v Italiji.
    Miha Šimnovec 6. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 6. 11. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Razvpiti navijači varšavske Legie prihajajo v Celje

    Navijači poljske Legie so bili v preteklosti odgovorni za več nasilnih incidentov, zato je klub v zadnjih letih od Uefe prejeli več kot 460 tisoč evrov kazni.
    6. 11. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo