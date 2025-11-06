Trinajst evropskih držav pred opravljenim splavom zahteva obvezno svetovanje

Amnesty International je v danes objavljenem poročilu Ko pravice ne veljajo enako za vse: boj za dostop do splava v Evropi (When rights aren’t real for all: The struggle for abortion access in Europe) evropske vlade pozvala k ukrepom in zagotovitvi enakega in univerzalno dostopnega splava. Opozorili so, da se po celotni regiji nadaljujejo omejitve in krepijo prizadevanja za nadaljnje omejevanje dostopa do splava.

Poročilo, ki so ga objavili na spletni strani, razkriva, da »kljub težko pridobljenemu napredku še vedno obstajajo škodljive in nevarne ovire, ki ogrožajo dostop do varne oskrbe pri splavu. Skupine, ki nasprotujejo človekovim pravicam in so finančno vse bolje podprte, stopnjujejo svoja prizadevanja za negativno vplivanje na politike in zakone – pogosto s širjenjem strahu in dezinformacij – z namenom dodatnega omejevanja dostopa do splava.«

»Težko priborjene zmage na področju reproduktivnih pravic so resno ogrožene zaradi vala regresivnih politik, ki jih spodbujajo gibanja, ki nasprotujejo teoriji spola, in zagovarjajo populistični politični akterji z avtoritarnimi praksami,« so zapisali avtorji poročila.

Čeprav so pravne reforme v številnih evropskih državah – z nekaj pomembnimi izjemami – omogočile večjo dostopnost splava, številne upravne, družbene in praktične ovire še naprej preprečujejo univerzalen dostop. Med njimi so medicinsko neutemeljene zahteve, ki podaljšujejo postopke, zavračanje storitev zaradi ugovora vesti, pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov, omejitve zaradi gestacijske dobe in visoki stroški.

Marginalizirane skupnosti so nesorazmerno bolj prizadete. Med temi izpostavljajo osebe z nizkimi dohodki, mladostnike, invalide, osebe LGBTIQ+, spolne delavce in prosilce za azil ali osebe z negotovim migrantskim statusom.

Poleg omejitev glede gestacijske dobe in kriminalizacije obstaja še več ključnih ovir za dostopnost splava. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

V poročilu Amnesty International navaja, da »te ovire, v kombinaciji z različnimi stopnjami kriminalizacije, povzročajo dodatno stigmatizacijo, zamude in celo onemogočanje dostopa do nujnih zdravstvenih storitev. Vsaj 20 držav v regiji predpisuje kazenske sankcije za nosečnice, ki opravijo splav zunaj zakonsko določenih pogojev.«

Poleg omejitev glede gestacijske dobe in kriminalizacije obstaja še več ključnih ovir za dostopnost splava, izhaja iz poročila: »Stroški dostopa do splava so lahko izjemno visoki, zlasti v državah, kjer oskrba s splavom na zahtevo (ko je odločitev v rokah noseče osebe) ni vključena v zdravstveno zavarovanje ali nacionalni zdravstveni sistem. To velja za države, kot so Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Nemčija, Latvija, Črna gora, Romunija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo in Srbija.

Ugovor vesti in nasprotniki teorije spola

Veliko držav ne izpolnjuje svojih dolžnosti glede zagotavljanja dostopa do splava, zlasti v okoliščinah, kjer je veliko primerov zavračanja zdravstvenih storitev zaradi ugovora vesti. Zdravstveni delavci zaradi osebnih prepričanj ali verskih razlogov odklanjajo opravljanje splavov, kar povzroča zamude ali celo popolno zavrnitev dostopa. V državah, kot sta Italija in Hrvaška, so tovrstne zavrnitve zelo razširjene, v Romuniji pa v porastu. Oblasti v teh primerih ne sprejemajo ukrepov, h katerim jih zavezuje mednarodno pravo, da bi omilile škodljive posledice in zagotovile dostop do oskrbe pri splavu za vse, ki jo potrebujejo.

Vsaj dvanajst evropskih držav še vedno izvaja medicinsko nepotrebna obvezna obdobja čakanja pred dostopom do zakonitega splava, trinajst držav pa zahteva obvezno svetovanje. Države, kot so Albanija, Belgija, Nemčija, Madžarska, Latvija in Portugalska, zahtevajo oboje. Na Madžarskem morajo ženske, ki želijo splav, poslušati srčni utrip ploda. V Turčiji pa morajo poročene ženske, starejše od 18 let, za prekinitev nosečnosti v desettedenskem roku pridobiti soglasje zakonca.

Vsako leto je na tisoče nosečih oseb prisiljenih potovati v tujino, da bi dobile zdravstveno oskrbo, ki bi jim morala biti dostopna doma, so še opozorili v poročilu pri Amnesty International.

Poskuse omejevanja dostopa do splava po vsej Evropi vodi dobro financirano, meddržavno gibanje, ki nasprotuje teoriji spola. Sestavljajo ga konservativne in verske skupine in institucije, organizacije v misliščih, civilnodružbene organizacije in vplivneži.

»Na Hrvaškem je vpliv politikov, ki nasprotujejo človekovim pravicam, v vladi, skupaj z vse tesnejšim zavezništvom med zagovorniki prepovedi splava in Katoliško cerkvijo, povzročil ponavljajoče se poskuse dodatnega omejevanja dostopa do splava. Slovaški parlament je večkrat poskušal omejiti ali prepovedati splav, medtem ko bodo ustavne spremembe, sprejete septembra 2025, znatno spodkopale reproduktivne pravice,« je zapisano v objavljenem poročilu.

Tabletka za splav FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Madžarska je uvedla nove ovire pri dostopu do splava, kontracepcije in za načrtovanje družine. Italijanska vladajoča stranka pa je sprožila zakonodajne pobude, s katerimi bi skupinam, ki nasprotujejo splavu, in organizacijam za »podporo materinstvu« omogočila dostop do svetovalnih centrov za noseče osebe, ki jih morajo obvezno obiskati pred postopkom splava. Obe državi ukrepe utemeljujeta z argumenti o nizkih stopnjah rodnosti ter z lažno in rasistično retoriko o migrantih, ki naj bi »nadomestili« belo »domorodno« prebivalstvo.

Agresivni in včasih nasilni protesti proti splavu in shodi pred klinikami za spolno in reproduktivno zdravje postajajo vse večja ovira za dostop do splava, opozarjajo pri Amnesty International. Na Poljskem je center za splave, ustanovljen marca letos v Varšavi, redno tarča nadlegovanj in groženj protestnih skupin. V Avstriji se zdravstveni delavci, ki opravljajo splav, spopadajo z zastraševanjem, tudi pred svojimi klinikami, medtem ko so bili centri za načrtovanje družine v Franciji in svetovalni centri v Nemčiji tarča napadov.

Poročilo preučuje 40 držav in temelji na raziskavah Amnesty International v zadnjem desetletju ter na podatkih zanesljivih virov drugih organizacij za človekove pravice in javno zdravje, vključno s publikacijo Center for Reproductive Rights (CRR) – Europe Abortion Laws 2025, Evropskim parlamentarnim forumom za spolne in reproduktivne pravice (EPF) z njihovo študijo European Abortion Policy Atlas ter bazo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) – Global Abortion Policies Database.