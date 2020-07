Trio si ne želi, da se pogajanja zavlečejo v jesen

Evropa bolje pripravljena

Fokus treh predsedovanj bo po besedah Heika Maasa usmerjen na obvladovanje pandemije ter na socialno in ekonomsko okrevanje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Brdo pri Kranju – Zunanji ministri Slovenije, Nemčije in Portugalske so se med srečanjem tria predsedstev svetu EU, ki je potekalo v sklopu delovnega obiskav Sloveniji, zavzeli za čimprejšnji dogovor o večletnem finančnem okvirju in skladu za okrevanje. V tem namreč vidijo najboljše izhodišče za vse druge naloge, ki so jih države vključile v svoj program.Ali se jim bo želja izpolnila, bo odvisno od premierov in predsednikov držav članic, ki se bodo 17. oziroma 18. julija sestali na vrhu v Bruslju. Ali bo voditeljem uspelo skleniti dogovor, vodje diplomacij niso hoteli ugibati, toda iz njihovih izjav je bilo razvidno, da vse tri države poletje vidijo kot najbolj primeren trenutek za ureditev finančnih vprašanj in da si ne želijo, da bi se pogajanja o evropskem proračunu in 750 milijard evrov težkem skladu za okrevanje zavlekla v jesen.»Prepričan sem, da bomo rešitev našli v doglednem času, ker se države, ki so bile v krizi huje prizadete, zanašajo na to, da bodo lahko hitro prišle do napovedanih sredstev, da ne bodo padle še globlje v krizo, ampak bodo lahko začele proces okrevanja,« je po srečanju s slovenskim gostiteljem na Brdu pri Kranju povedal nemški zunanji minister Maas. Njun portugalski kolega, ki je na srečanju in novinarski konferenci sodeloval prek videopovezave, je poudaril, da med državami ni tako velikih odstopanj, da jih ne bi mogli preseči.Po mnenju ministra Logarja je pomembno, da bo julijski vrh EU potekal v fizični obliki, in ne prek videopovezav. Če na njem dogovor ne bo dosežen, je slovenski minister omenil možnost izvedbe še enega vrha v poletnem času. Hkrati je bil jasen, da je dogovor pomemben tudi z vidika prioritet tria: »Gre za eno ključnih vprašanj, ki bistveno olajša in sprosti tudi vsa vprašanja, ki jih imamo na prioritetni listi.«Trojica je po pričakovanjih usklajena glede tega, kaj želi doseči v prihodnjih 18 mesecih. Fokus treh predsedovanj bo po besedah Heika Maasa usmerjen na obvladovanje pandemije ter na socialno in ekonomsko okrevanje. Vsi trije ministri se zavedajo, da pandemija še ni končana in da Evropa ter svet nimata druge možnosti, kot da živita z virusom.Vseeno so prepričani, da je EU bistveno bolje pripravljena na morebiten drugi val, kot pa je bila na prvega.