Letališče LaGuardia: letalo je po pristanku trčilo v letališko vozilo

Na newyorškem letališču LaGuardia so zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi to noč začasno ustavili letalski promet, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju ameriških medijev je letalo družbe Air Canada Express po pristanku na letališču trčilo v letališko vozilo. Po podatkih s spletne strani za sledenje letov Flightradar24 je letalo CRJ-900, ki je priletelo iz Montreala, v vozilo trčilo s hitrostjo približno 38 kilometrov na uro.

FOTO: Angela Weiss/AFP

Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je po incidentu za letališče izdala prepoved vzletov in pristankov do 6.30 po srednjeevropskem času. Navedla je, da obstaja velika verjetnost, da bo to odredbo podaljšala do 19. ure po srednjeevropskem času.

Kot piše na spletni strani letališča LaGuardia, so letala, ki bi morala tam pristati, preusmerili na druga letališča ali pa so se vrnila na izhodiščno letališče.