Trump za novega tiskovnega predstavnika Bele hiše želi vodjo UFC Dano Whitea

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto sporočil, da je mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše ponudil vodji lige UFC (Ultimate Fighting Championship) Dani Whiteu. Po poročanju televizijske mreže CNN je White to zavrnil, nekateri mediji pa poročajo, da je za ponedeljek predvideno srečanje Whitea in Trumpa v Ovalni pisarni Bele hiše.

»Z veseljem sporočam, da je bilo velikemu Dani Whiteu, borcu in bojevniku, ponujeno mesto tiskovnega predstavnika ZDA,« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da ga je zaprosil, naj s seboj pripelje tudi svoje pomočnike, čeprav nekateri med njimi niso niti ameriški državljani. »Dana bo tiskovni predstavnik, kakršnega še ni bilo. Dana, prosim, sprejmi to delovno mesto!« je sklenil Trump.

Televizijska mreža CNN, ki se sklicuje na vir, seznanjen z zadevo, je pozneje poročala, da je White ponudbo zavrnil.

Je pa White na Instagramu objavil fotografijo sebe za govorniškim pultom v novinarski dvorani Bele hiše, ki jo je opremil s pripisom »Naprej k naslednjemu poglavju«.

Spletna stran z novicami o znanih osebnostih TMZ je medtem ob sklicevanju na dobro obveščene vire poročala, da naj bi se White v ponedeljek srečal s Trumpom v Ovalni pisarni, da se »pogovorita o zadevi«.

White velja za dolgoletnega Trumpovega prijatelja in ga je podpiral tudi med volilno kampanjo pred predsedniškimi volitvami. Trump je reden gost na pogosto krvavih borilnih večerih UFC. Ob 80. rojstnem dnevu ameriškega predsednika so se borci med seboj pomerili v kletki na travniku Bele hiše, kar je sprožilo plaz kritik.

Nekateri mediji ugibajo, da je ameriški predsednik vodjo lige UFC na zamešal z konzervativno aktivistko Dano W. White, ki je blizu njegovi administraciji in bi bila mnogo bolj smiselna izbira. Seveda pa Bela hiša napake najverjetneje ne bo priznala.

Mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše je prosto od oktobra, ko ga je po le nekaj dneh zapustila Katie Zacharia.