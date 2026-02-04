Mario Draghi: Evropa mora iz konfederacije v federacijo

»Moč zahteva, da Evropa preide­ od konfederacije k federaciji,« je na začetku tedna v govoru na Katoliški univerzi v Leuvnu zatrdil Mario Draghi. Federalizem, ki ga vidi kot najprimernejšega na tej točki, je Draghi označil za pragmatičen. »Narediti moramo korake, ki so trenutno možni, s tistimi, ki so trenutno voljni, na področjih, na katerih trenutno lahko napredujemo,« je zatrdil.

Tako bi bila kos pritisku Kitajske, ZDA in drugih, četudi bi v takšnem poglabljanju integracije vsaj na začetku sodelovale le voljne države. Razprave o neizogibnosti Evrope dveh hitrosti so stalnica zadnjih desetletij. Vsaj nekaj odmeva tega je v novem predlogu Berlina o vzpostavitvi jedrne skupine šestih držav (E6), ki bi bila nekakšen pogon poglabljanja gospodarske integracije. V tej skupini bi se ob Franciji in Nemčiji najprej povezale še Italija, Nizozemska, Poljska in Španija.