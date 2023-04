Trojica največjih dobaviteljev žita se bo umaknila iz Rusije

Tri največja svetovna podjetja za distribucijo žita so napovedala, da se bodo do julija umaknila z ruskega trga. Poteza, ki jo utemeljujejo s političnimi pritiski in »operativnimi težavami«, bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP najverjetneje okrepila nadzor Moskve nad svetovnim trgom pšenice.

Družbe Cargill, Louis Dreyfus in Viterra so doslej ohranjale poslovanje v Rusiji, kar je vključevalo transport in skladiščenje prek silosov in pristaniških terminalov. Kot so med drugim utemeljevali v družbah, je to bistveno za zagotavljanje preskrbe z žitom za države po vsem svetu.

Vendar pa so se razmere na ruskem trgu toliko zaostrile, da je nadaljevanje takšnega načina dela postalo »neizvedljivo«. Od julija bodo družbe tako izvajale samo še prevoze za potrebe izvoza kmetijskih pridelkov iz ruskih pristanišč, pri čemer bodo tovorne ladje najemale. V prihodnje nameravajo opustiti tudi to dejavnost.

Rusija je največja izvoznica pšenice na svetu, zato se je po njenem napadu na Ukrajino razširil strah pred globalnim pomanjkanjem te osnovne dobrine. Svetovne cene žita so po začetku vojne močno poskočile, saj je pomembna izvoznica tudi Ukrajina, ki pa ji je Rusija omejevala izvoz.

Državi sta nato ob močnem mednarodnem pritisku na Rusijo ob posredovanju Turčije sklenili sporazum o izvozu žita, ki Ukrajini dovoljuje izvoz žita prek Črnega morja, Rusija pa lahko v zameno svoje žito in gnojila izvaža brez zahodnih sankcij. Sredi marca sta državi sporazum podaljšali.