Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

Tropska bolezen, znana kot čikungunja, se lahko po novih raziskavah znanstvenikov zdaj s pomočjo komarjev prenaša tudi prek večjega dela Evrope, poroča The Guardian. Nova raziskava namreč razkriva, da podnebna kriza in širjenje invazivnih komarjev omogočata prenos bolezni v kar 29 evropskih državah.

Zaradi naraščajočih temperatur so okužbe v državah južne Evrope, kot so Španija, Grčija, Italija in Portugalska, možne več kot šest mesecev na leto. Znanstveniki ob tem opozarjajo, da je širitev bolezni proti severu le vprašanje časa, saj se Evropa segreva približno dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.

Gre za prvo celovito analizo vpliva temperature na inkubacijski čas virusa v azijskem tigrastem komarju, invazivni vrsti, ki se je v zadnjih desetletjih razširila po Evropi.

Študija, objavljena v reviji Journal of the Royal Society Interface, kaže, da je najnižja temperatura za prenos virusa med 13 in 14 stopinj Celzija, kar je 2,5 stopinje manj od prejšnjih ocen. Ta razlika po mnenju raziskovalcev pomeni bistveno večje območje in daljše obdobje tveganja. V državah, kot so Belgija, Francija, Nemčija in Švica, so razmere za prenos tako ugodne vsaj tri do pet mesecev na leto.

Cepiva proti čikungunji obstajajo, vendar so draga. FOTO: 7th Son Studio/Shutterstock

Vznik virusa čikungunje sega v leto 1952, v Tanzanijo. Dolga desetletja je bil virus omejen predvsem na tropska območja, kjer vsako leto zabeležijo na milijone okužb.

Bolezen povzroča hude in dolgotrajne bolečine v sklepih, ki lahko močno izčrpajo bolnika, pri majhnih otrocih in starejših pa so lahko tudi smrtno nevarne. Do 40 odstotkov obolelih ima lahko še pet let po okužbi artritis ali zelo hude bolečine.

V zadnjih letih so posamezne primere zabeležili v več kot desetih evropskih državah, v letu 2025 pa sta Francija in Italija beležili večje izbruhe s stotinami primerov. V Franciji so denimo lani zabeležili več kot 800 primerov, medtem ko jih je bilo v prejšnjem desetletju skupaj le okoli 30. Okužbe so pogosto povzročili popotniki, ki so virus prinesli iz čezmorskih tropskih območij, med drugim z otoka Réunion.

Širjenje okužbe

Po inkubacijskem obdobju se virus pojavi v komarjevi slini, kar pomeni, da lahko okuži naslednjo osebo, ki jo piči. Če pa inkubacija traja dlje kot življenjska doba komarja, se virus ne more širiti. Prav zato je temperatura ključni dejavnik: vpliva namreč na hitrost razmnoževanja virusa pri komarju.

Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki opažajo, da je trenutno prisotnost tigrastega komarja v južni Evropi že celoletna, kar pomeni, da bi se lahko izbruhi z nadaljnjim segrevanjem še okrepili.

Bolezen povzroča hude in dolgotrajne bolečine v sklepih, ki lahko močno izčrpajo bolnika. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Preprečevanje in nadzor

Cepiva proti čikungunji obstajajo, vendar so draga, zato je najbolje uporabiti zaščito pred piki komarjev. Ključni ukrepi vključujejo odstranjevanje stoječe vode, kjer se komarji razmnožujejo, nošenje svetlih oblačil z dolgimi rokavi ter uporabo repelentov. Pomembno vlogo ob tem odigrajo tudi nadzorni sistemi javnega zdravja, ki omogočajo hitro zaznavanje in omejevanje izbruhov.

Strokovnjaki poudarjajo, da ima Evropa še vedno možnost omejiti nadaljnje širjenje invazivnih komarjev, vendar je za to potrebno usklajeno ukrepanje, saj kombinacija podnebnih sprememb in širjenja invazivnih vrst ustvarja vse ugodnejše pogoje za bolezni, ki so bile nekoč značilne zgolj za tropska območja.