Tropska nevihta s silovitim deževjem in poplavami prizadela Mehiko in ZDA

Nad Kalifornijo se je v nedeljo zgrnilo silovito deževje, ki ga je s sabo prinesla tropska nevihta Hilary. Oblasti svarijo pred smrtno nevarnimi poplavami, z območja pa že prihajajo poročila o naraslih vodah in škodi. Neurje, ki je ob prihodu v ZDA oslabelo iz orkana v nevihto, je pred tem v Mehiki terjalo dve smrtni žrtvi.

Neurje, ki od nedelje popoldne s sabo prinaša vetrove s hitrostjo do 95 kilometrov na uro, že povzroča poplave in zemeljske plazove, podira drevesa in drogove električne napeljave. Pod vodo se je znašlo več cest, stavb in avtomobilov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na svarila ameriških vremenoslovcev bi lahko količine dežja v enem dnevu ponekod presegle povprečne letne padavine. Posebna nevarnost velja na puščavskih območjih.

Med prizadetimi mesti sta tudi Los Angeles in San Diego. V zadnjem so gasilci iz narasle reke rešili devet ljudi.

Guverner Kalifornije je za velik del Južne Kalifornije razglasil izredne razmere. Ameriški vremenoslovci pa so za Kalifornijski polotok v Mehiki in dele jugozahodnih ZDA za danes izdali svarilo pred smrtno nevarnimi poplavami.

Iz Mehike so v nedeljo med drugim poročali o visokih valovih in vetru, ki je pihal s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro. Hilary naj bi v državi terjala najmanj dve življenji, poročanje medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Čez dan je sicer neurje oslabelo iz orkana v tropsko nevihto, ki je popoldne dosegla Kalifornijo. Njene prebivalce, ki so že tako z napetostjo pričakovali vremensko ujmo, je poleg tega vznemiril še potres z močjo 5,1, ki je stresel mesto Ojai. Za zdaj ni poročil o škodi ali žrtvah.