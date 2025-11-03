Trst znova visoko na lestvici najnevarnejših mest Italije, prehitel je Neapelj

Trst je dvanajsto najnevarnejše mesto v Italiji, je objavil tržaški Primorski dnevnik, ki povzema najnovejše podatke italijanskega medija Il Sole 24 Ore.

Ta lestvico krajev z najvišjo stopnjo kriminalitete pri naših zahodnih sosedih vsako leto objavi na podlagi podatkov notranjega ministrstva, in sicer na podlagi števila kaznivih dejanj glede na število prebivalcev. Kriminal je v Trstu v minulem letu ponovno naraščal, navaja Primorski dnevnik.

Trst je bil lani še na 15. mestu od skupno 106. Letos je mdr. prehitel Neapelj, ki je trinajsti. Prva tri mesta so zasedli Milano, Firence in Rim.

Na Tržaškem so v letu 2024 prijavili 10.440 kaznivih dejanj, kar pomeni 4578 na 100.000 prebivalcev. V lanskem poročilu (za leto 2023) je bilo 9634 kaznivih dejanj (delež je znašal 4207,9 na 100.000), porast je 8,37-odstoten, še navaja Primorski dnevnik.

V okviru prve tovrstne raziskave leta 2019 je bil Trst precej nižje, na 24. mestu. Vse odtlej se na vsakoletni lestvici konstantno vzpenja.