Donald Trump: Putin ve, kje stojim

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Parizu z glavnimi evropskimi zavezniki pogovarjal o varnostnih jamstvih za Ukrajino po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Rusijo, so sporočili iz ukrajinskega predsedstva.

Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump v sredo izrekel opozorilo, ko so ga vprašali o njegovem sporočilu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu glede vojne v Ukrajini. Dejal je, kot njegove besede povzema CNN, da zanj nima nobenega sporočila: »Ve, kje stojim, sprejel bo odločitev na tak ali drugačen način,« se je iz ovalne pisarne odzval Trump.

»Kakršna koli že bo njegova odločitev, bodisi bomo zadovoljni bodisi nezadovoljni, in če bomo nezadovoljni, boste videli, da se bodo stvari zgodile,« je dodal predsednik, kar se je zdelo kot prikrita grožnja, navaja CNN.

Ko so predsednika, ki nastopa kot mirovnik in pogajalec, vprašali o samih dejanjih njegove administracije proti Rusiji oz. pomanjkanju teh, je postal očitno razdražen. Ob očitkih je vprašal: »Kako veste, da ni nobenega ukrepanja? Bi rekli, da uvedba sekundarnih sankcij proti Indiji, največjemu kupcu zunaj Kitajske, ni ukrep? Bi rekli, da ne gre za ukrep, ki je Rusijo stal stotino milijard dolarjev,« je dejal Trump. Nakazal je še na dodatne kaznovalne ukrepe.

»Če se spomnite, pred dvema tednoma sem rekel: če bo Indija kupovala, bo imela velike težave, in to se je tudi zgodilo. Zato mi ne govorite o tem,« je dodal Trump.

Kljub ponavljajočim se grožnjam pa je Trumpova administracija doslej oklevala z uvedbo dodatnih sankcij proti Rusiji, saj še vedno poskuša doseči mirovni dogovor.

»Če se spomnite, pred dvema tednoma sem rekel: če bo Indija kupovala, bo imela velike težave, in to se je tudi zgodilo. Zato mi ne govorite o tem,« je dodal Trump. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Rusija znova izrazila nasprotovanje varnostnim jamstvom in tujim vojakom v Ukrajini

Rusija je pred današnjim srečanjem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in evropskih voditeljev, zbranimi v t. i. koaliciji voljnih, sporočila, da so varnostna jamstva, ki jih zahteva Kijev »zagotovila za nevarnost za Evropo«. Ob tem je Moskva znova izrazila nasprotovanje kakršni koli obliki namestitve tujih vojakov v Ukrajini.

»Ideje Kijeva, ki so v bistvu kopija pobud evropskih sponzorjev, so absolutno nesprejemljive,« je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova.

Ukrajinska prizadevanja za varnostna jamstva po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Rusijo je označila za »odskočno desko za teror in provokacijo« proti Rusiji: »To niso jamstva za varnost Ukrajine, temveč zagotovila za nevarnost za evropsko celino.«

Med obiskom gospodarskega foruma na daljnem vzhodu Rusije je Zaharova dejala, da Rusija prav tako ne bo sprejela namestitve tujih vojakov v Ukrajini. »Rusija ne bo razpravljala o temeljno nesprejemljivem tujem varnostnem posredovanju v Ukrajini v kakršni koli obliki,« je še povedala Zaharova.

Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Pogovori v Parizu

Današnje pogovore v Parizu bosta vodila francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer. Udeležili se jih bodo predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen, generalni sekretar Nata Mark Rutte in nemški kancler Friedrich Merz, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na omrežju X sporočil svetovalec Zelenskega Mihajlo Podoljak.

Ukrajina si pred mirovnimi pogajanji z Rusijo prizadeva za varnostna jamstva zahodnih držav, s katerimi bi zagotovili, da bi Rusija spoštovala morebitni mirovni dogovor. Pričakovati je, da bo osrednjo vlogo pri tem imelo okoli 30 držav, ki so združene v t. i. koaliciji voljnih pod vodstvom Francije in Združenega kraljestva.

ZDA naj bi bile medtem pripravljene pomagati z obveščevalnimi podatki ter podporo pri nadzorovanju terena in izgradnji zračnega ščita evropskih držav za Ukrajino.

Ukrajina, ki meni, da jo bo tudi v primeru mirovnega dogovora Rusija znova poskušala napasti, se zavzema za oblikovanje evropskih mirovnih sil in varnostna jamstva, podobna tistim, ki jih zagotavlja Nato, če njen vstop v zavezništvo ne bo mogoč.

Rusija, ki v širjenju Nata na svoje meje vidi enega glavnih vzrokov za posredovanje v Ukrajini, večino teh scenarijev odločno zavrača, poroča AFP.