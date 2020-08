Trump Američanom prepovedal uporabo TikToka

Sedež materinske družbe TikToka ByteDance v Pekingu. Foto Greg Baker Afp

New York –je Američanom prepovedal transakcije s kitajskim družbenim omrežjem TikTok. Izvršilni ukaz bo začel veljati čez 45 dni, ameriški predsednik pa »agresivno akcijo« opravičuje z zaščito državne varnosti, aplikacijo družbe ByteDance po njegovem prepričanju mogoče uporabiti za dezinformacijske kampanje kitajske komunistične partije. Čez 45 dni bodo morali vsi vsi subjekti in objekti pod jurisdikcijo ZDA prekiniti vse stike tudi s kitajskim družbenim omrežjem WeChat, ki je skupaj s sestrsko aplikacijo Weixin široko razširjena v tej državi.Uporabo TikToka na uradnih napravah sta prepovedala že predstavniški dom in senat ameriškega kongresa, svojim sodelavcem jo odsvetuje tudi demokratski predsedniški kandidat, Trump pa svojo prepoved razlaga z morebitnim dostopom kitajske komunistične partije do osebnih in drugih informacij Američanov. Med drugim se boji kiitajskega sledenja lokacij uslužbencev in pogodbenih sodelavcev zvezne vlade, zlorabe informacij za izsiljevanje in vohunjenje v podjetjih. Proti kitajskim družbenim omrežjem so ostro nastopili tudi člani njegove administracije, med njimi zunanji minister Mike Pompeo Izvršilni ukaz zato še povečuje pritisk na ByteDance za prodajo aplikacije ameriškemu podjetju Microsoft, o čemer že tečejo pogajanja. Poznavalci pa domnevajo, da je za vlado v Pekingu večji problem prepoved ameriških stikov z aplikacijo WeChat in njeno lastnico Tencent Holdings. WeChat v domovini uporablja več kot milijarda ljudi, je pa tudi zelo priljubljen med kitajskimi izseljenci ter tujci s poslovnimi stiki na Kitajskem. Mnogi zato že pričakujejo povračilne ukrepe, čeprav še ni jasno, kakšni bi ti lahko bili: večina ameriških spletnih omrežij in drugih medijev je v azijski velikanki prepovedana že doslej.(se nadaljuje)