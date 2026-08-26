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    Svet

    Trump: Ameriška mornarica odstranila vse mine iz Hormuške ožine

    Iran napoveduje začasni ladijski koridor, a opozarja, da bo ožino znova zaprl, če njegove zahteve ne bodo izpolnjene.
    Pred vojno je skozi Hormuško ožino potekal transport približno 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Galerija
    Pred vojno je skozi Hormuško ožino potekal transport približno 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    R. I.
    26. 8. 2026 | 06:37
    26. 8. 2026 | 06:37
    3:03
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    Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je ameriška mornarica odstranila ali detonirala vse mine v Hormuški ožini – ključni plovni poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu večinoma zaprl, poroča BBC. Na svojem omrežju Truth Social je zapisal, da so obvestili Iran, da »bo vsaka ladja ali čoln, ki bo postavljal nove mine, takoj odstranjen«. Iran se sicer, kot navaja BBC, na to ni odzval.

    Zaprtje ožine je povzročilo velika nihanja cen nafte na svetovnih trgih, tudi v Sloveniji je v torek nafta dosegla rekordno raven. Trump je večkrat dejal, da imajo ZDA nadzor nad območjem, vendar je Iran streljal na plovila, za katera trdi, da so skušala prečkati ožino brez njegovega dovoljenja. Pred vojno je skozi Hormuško ožino potekal transport približno 20 odstotkov svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina.

    Po propadlih pogajanjih in občasne izmenjave ognja med državama, so ZDA ta teden napovedale obsežen sveženj gospodarskih sankcij proti Iranu. Ameriški finančni minister Scott Bessent je opozoril, da bo vsaka država, ki bo finančno sodelovala z Iranom, izolirana. Iran se je sicer včeraj odzval, da je na sankcije pripravljen.

    Kitajska, največja kupka iranske nafte, je v torek sporočila, da odločno nasprotuje temu, kar je označila za ameriške »nezakonite enostranske sankcije«, in da bo sprejela »vse potrebne ukrepe« za zaščito svojih pravic. Ameriška napoved prihaja pred načrtovanimi pogovori med Trumpom in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom prihodnji mesec.

    Washington bo verjetno previden zaradi možnosti povračilnih ukrepov Pekinga, saj Kitajska predeluje večino redkih zemelj in drugih kritičnih mineralov na svetu, ki so nujni pri proizvodnji številnih visokotehnoloških izdelkov.

    Peking je že v prejšnjih trgovinskih pogajanjih z ZDA zaostril nadzor nad izvozom redkih zemelj. Iran medtem želi okrepiti nadzor nad Hormuško ožino, čemur ZDA in številne druge države nasprotujejo, saj menijo, da mora plovba po mednarodni poti ostati neovirana. Iran se z Omanom pogaja o začasnem ladijskem koridorju in prihodnjem upravljanju ožine, pri čemer naj bi bil prehod dovoljen le komercialnim, ne pa tudi vojaškim plovilom. Začasno ureditev naj bi v 60 dneh nadomestil trajnejši dogovor, Iran pa opozarja, da bo ožino znova zaprl, če njegove zahteve ne bodo izpolnjene.

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    Šport

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