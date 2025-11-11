Trump BBC-ju grozi z milijardno tožbo

Po opravičilu in odstopu generalnega direktorja BBC Tima Davieja in vodje BBC News Deborah Turness je predsednik Donald Trump vseeno zagrozil s pravnimi ukrepi proti britanski javni radioteleviziji BBC. Njegova pravna ekipa je BBC dala rok do 14. novembra, da »popolnoma in pošteno umakne« dokumentarni film, sicer se bo soočila s tožbo za milijardo dolarjev, poroča BBC.

Po obtožbi o nepravilnem prikazovanju Trumpovega govora iz leta 2021 v oddaji Panorama je BBC v internem dopisu zapisal, da je oddaja gledalce zavajala, zaradi česar je bilo videti, kot da je po porazu na volitvah izrecno pozival ljudi k napadu na ameriški Kapitol. Odhajajoča izvršna direktorica BBC Deborah Turness pa je po odstopu vztrajala, da korporacija ni institucionalno pristranska.

Trumpovo pismo, ki ga je BBC prejel v nedeljo, poziva k opravičilu in ustrezni odškodnini. Obtožil jih je, da je njihovo poročanje lažno, obrekljivo, ponižujoče, zavajajoče in da so izjave vnetljive. Odvetniki naj bi tožbo vložili na Floridi, kar pomeni, da bodo morali dokazati, da je bila epizoda Panorame tam dostopna. Predsednik bo moral dobro utemeljiti, da je zaradi programa utrpel veliko škodo, saj ameriška zakonodaja ponuja zelo močno zaščito svobode govora.

Pritiski po ukrepih so se pojavili po objavi 19-stranske analize Michaela Prescotta, nekdanjega neodvisnega zunanjega svetovalca odbora za uredniške standarde radiotelevizije.

Predsednik BBC Samir Shah je v ponedeljek priznal, da je bila v dokumentarcu storjena »napaka v presoji« in da je zmontirani govor dajal vtis »neposrednega poziva k ukrepanju«. Dodaja tudi, da so po objavi analize prejel več kot 500 pritožb in da se bodo na grožnjo odzvali pravočasno.