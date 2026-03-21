Trump bi agente ICE poslal tudi na letališča

Predsednik ZDA Donald Trump je danes zagrozil, da bi lahko agenti službe za priseljevanje in carine (ICE) prevzeli zagotavljanje varnosti na letališčih, ki jih hromi kongresna blokada financiranja ministrstva za domovinsko varnost. Pod okrilje ministrstva namreč spada tudi varnostno osebje na letališčih, ki zaradi blokade ne prejema plač.

»Če radikalni levi demokrati ne bodo nemudoma podpisali sporazuma, s katerim bo naša država – in predvsem naša letališča – ponovno SVOBODNA in VARNA, bom naše odlične domoljubne agente ICE poslal na letališča, kjer bodo zagotavljali varnost na način, kot tega doslej ni počel še nihče,« je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

To zagotavljanje varnosti po njegovih besedah vključuje »takojšnje aretacije vseh nezakonitih priseljencev (...), s posebnim poudarkom na tistih iz Somalije, ki so s soglasjem pokvarjenega guvernerja, generalnega tožilca in kongresnice Ilhan Omar popolnoma uničili nekoč tako veličastno zvezno državo Minnesoto«. »Veselim se, da bom videl Ice v akciji na naših letališčih,« je dodal predsednik ZDA.

Njegov izbruh je povzročila blokada financiranja ministrstva za domovinsko varnost, ki od sredine februarja ne prejema proračunskih sredstev. Do tega je prišlo, potem ko so demokrati v kongresu blokirali financiranje z zahtevo po reformah agencij znotraj ministrstva, ki imajo opravka s priseljevanjem, na čelu s službo ICE.

Blokado so uvedli, potem ko so agenti ICE v Minnesoti ubili dva protestnika, za njeno odpravo pa zahtevajo sprejem več ukrepov.

Največjo težavo je blokada financiranja povzročila pri upravi za letališko varnost (TSA), kjer so zaposleni večinoma ostali brez plač, zato množično zapuščajo delovna mesta in iščejo nove službe ali pa prijavljajo bolniške odsotnosti, kar povzroča dolge čakalne vrste na letališčih.

Ameriški milijarder Elon Musk se je medtem ponudil, da bi jim lahko zagotovil plače. »Lahko prevzamem plačilo plač osebja TSA v tem obdobju proračunske blokade, ki negativno vpliva na življenja številnih Američanov na letališčih po vsej državi,« je na svojem družbenem omrežju X zapisal Musk.

TSA ima po podatkih na svoji spletni strani okoli 65.000 zaposlenih, letno masa plač zanje pa ocenjujejo na med 2,5 in tremi milijardami dolarjev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.