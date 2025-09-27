Trump bi branil nacionalno varnost s carinami

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump je azijskim zaveznikom zadal še en udarec. V četrtek zvečer je objavil, da bodo začele­ 1. oktobra veljati 100-odstotne carine na vse farmacevtske izdelke, ne glede na to, ali gre za uveljavljene tržne znamke ali patentirane izdelke, razen ko proizvajalec gradi farmacevtsko tovarno v ZDA. Ta odločitev je izzvala velikansko znižanje vrednosti delnic na borzah po Aziji, posredno so prizadete tudi družbe na Japonskem, v Južni Koreji, Hongkongu, Kitajski, Avstraliji in Indiji.