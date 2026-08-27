  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump bi Ontarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero

    Predsednik lahko določi, kako bo zemljepisno ime uporabljala ameriška zvezna vlada, ne more pa enostransko ukazati Kanadi, kako naj poimenuje vodno površino.
    Ni nujno vsaka provokacija namenjena temu, da bi bila uresničena. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Ni nujno vsaka provokacija namenjena temu, da bi bila uresničena. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    R. I.
    27. 8. 2026 | 11:14
    27. 8. 2026 | 12:38
    10:06
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Najnovejši potezi ameriškega predsednika Donalda Trumpa – grožnja z rušenjem Kennedyjevega centra v Washingtonu in zamisel o preimenovanju Ontarijskega jezera v Ameriško jezero (Lake America) – se na prvi pogled zdita kot obstranski epizodi.

    Toda prav v njuni navidezni absurdnosti se, kot piše CNN, kaže pomemben vzorec Trumpovega drugega predsedniškega mandata: prepričanje, da pred predsedniško oblastjo ne sme obstajati skoraj nobena institucionalna, pravna ali simbolna ovira.

    »Kadar resničnost ne ustreza njegovi politični viziji, jo Trump poskuša preoblikovati,« piše CNN – z izvršilnimi ukrepi, pravnimi pritiski, provokacijami in predvsem s politiko spektakla.

    image_alt
    Bo Trumpov slavolok za 10 milijard dolarjev kdaj stal? Zadnja ovira kongres

    Oba primera sta hkrati del širšega prizadevanja za utrjevanje osebnega političnega pečata. Trump namreč želi svojo prisotnost vtisniti v ameriško kulturno krajino, javne ustanove in celo na zemljevide.

    Pri tem se njegova politika pogosto osredotoča na simbolna vprašanja, ki imajo za njegove privržence velik kulturni pomen, četudi neposredno ne rešujejo najbolj perečih težav države.

    Kennedyjev center kot boj za nadzor nad simboli

    Najbolj izrazit primer je Kennedyjev center za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu, nacionalna kulturna ustanova in živi spomenik predsedniku Johnu F. Kennedyju.

    Trump je po prevzemu nadzora nad upravnim odborom poskušal svojo prisotnost v instituciji utrditi tudi z vključitvijo svojega imena v ime centra. Sodišča so takšne posege omejila, saj sta sprememba imena in odobritev večjih strukturnih posegov v pristojnosti ameriškega kongresa.

    Trump je po prevzemu nadzora nad upravnim odborom poskušal svojo prisotnost v instituciji utrditi tudi z vključitvijo svojega imena v ime centra. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Trump je po prevzemu nadzora nad upravnim odborom poskušal svojo prisotnost v instituciji utrditi tudi z vključitvijo svojega imena v ime centra. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    V najnovejšem pravnem sporu je Trumpova stran zato predstavila še bolj skrajno možnost: če načrtovane prenove ne bo mogoče izvesti, bi bilo treba obstoječi center morda nadomestiti z novim odprtim amfiteatrom. 

    Trumpov odnos do Kennedyjevega centra je mogoče razumeti kot nadaljevanje njegovega prizadevanja, da bi si prisvojil ali preoblikoval institucije, ki predstavljajo prejšnje politične in kulturne elite, komentira CNN. Njegovi kritiki zato v tem vidijo predvsem maščevanje institucijam. Za Trumpovo volilno bazo pa je takšen konflikt lahko dokaz, da predsednik v resnici napada institucije, ki jih sama dojema kot odtujene in elitistične.

    Trumpova intervencija je doslej kulturni ustanovi povzročila precejšnjo škodo. Iz centra sta odšla washingtonska opera in nacionalni simfonični orkester, poročali so tudi o občutnem upadu prodaje vstopnic in donacij.

    Trumpov odnos do Kennedyjevega centra je mogoče razumeti kot nadaljevanje njegovega prizadevanja, da bi si prisvojil ali preoblikoval institucije, ki predstavljajo prejšnje politične in kulturne elite. FOTO: Ken Cedeno/Reuters
    Trumpov odnos do Kennedyjevega centra je mogoče razumeti kot nadaljevanje njegovega prizadevanja, da bi si prisvojil ali preoblikoval institucije, ki predstavljajo prejšnje politične in kulturne elite. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

    Trump sicer poudarja, da želi Washington očistiti in estetsko obnoviti. Nekateri njegovi posegi v parke, fontane, kipe in javne površine so res prinesli vidne izboljšave. Toda širši projekt – od odstranitve vzhodnega krila Bele hiše zaradi načrtovane plesne dvorane do ideje o monumentalnem loku, ki bi spremenil značilne vizure prestolnice – odpira vprašanje, kje se konča prenova in začne osebni spomeniški projekt predsednika.

    Ameriško jezero kot politična provokacija

    Podobno logiko je mogoče prepoznati v Trumpovi zamisli o preimenovanju Ontarijskega jezera v Ameriško jezero. Predsednik je v torek sporočil, da o tem »resno razmišlja«, nato pa na družbenem omrežju objavil spremenjen zemljevid, na katerem je bilo ime Ontarijskega jezera prečrtano in nadomeščeno z napisom »Lake America« ter ameriško zastavo, poroča AP News.

    Ontarijsko jezero je mednarodna vodna površina, ki si jo Združene države delijo s Kanado. Obe državi skupaj sodelujeta pri njenem upravljanju, med drugim prek mednarodne skupne komisije.

    Kanada tarča nove trgovinske konfrontacije

    Provokacija glede jezera prihaja v posebej občutljivem trenutku ameriško-kanadskih odnosov. Kanada je v okviru novega trgovinskega spora zagrozila z vzajemnimi ukrepi proti ameriškim carinam. Premier Mark Carney je ob tem dejal, da so se pogajanja zapletla tudi zaradi ameriških pritiskov, povezanih s francoskim jezikom in kulturno politiko Quebeca.

    Trump je te navedbe zavrnil in poudaril, da se nikoli ne bi vmešaval v pravico Kanadčanov do uporabe francoščine. Carney je pozneje pojasnil, da je imel v mislih predvsem ameriško nasprotovanje nekaterim quebeškim pravilom, med drugim zahtevam glede francoskih vsebin na pretočnih platformah in dvojezičnega označevanja izdelkov.

    Spor zato ni zgolj jezikovni, temveč je del širšega trgovinskega pogajanja, v katerem se gospodarski interesi prepletajo z vprašanji nacionalne suverenosti in kulturne identitete. Prav zato ima Trumpova provokacija z imenom jezera dodatno politično težo: Kanada jo lahko razume kot izraz ameriškega podcenjevanja njenega položaja in suverenosti.

    Ontarijsko jezero je mednarodna vodna površina, ki si jo Združene države delijo s Kanado. FOTO: Bhargav Acharya/Reuters
    Ontarijsko jezero je mednarodna vodna površina, ki si jo Združene države delijo s Kanado. FOTO: Bhargav Acharya/Reuters

    Trump lahko tako kot pri preimenovanju Mehiškega zaliva določi, kako bo neko zemljepisno ime uporabljala ameriška zvezna vlada, ne more pa Kanadi ali mednarodnim institucijam enostransko ukazati, kako naj poimenujejo vodno površino, komentira ABC News

    Prav ta omejitev je bistvena za razumevanje Trumpovega pristopa. Preimenovanje jezera ima omejen praktični učinek, a velik simbolni potencial, dodaja CNN. Podobno je ravnal že ob preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Tudi takrat so se ljudje temu posmehovali, vendar je ta poteza pokazala značilno Trumpovo pripravljenost, da z zemljepisnimi imeni uveljavlja politično voljo in odpira kulturne konflikte.

    image_alt
    Trump želi Mehiški zaliv preimenovati v Ameriški

    V tem smislu »Lake America« ni le vprašanje kartografije, temveč tudi politični performans, namenjen predvsem domačemu občinstvu. Trump s provokacijo razburja politični esteblišment, tradicionalne medije in svoje nasprotnike, hkrati pa utrjuje podobo predsednika, ki se ne ozira na ustaljene norme.

    Spektakel ostaja Trumpova politična metoda

    Trumpova posebnost je, da provokacija zanj ni stranski učinek politike, temveč pogosto njen sestavni del. Njegove najbolj viralne objave praviloma sprožijo ogorčenje, posmeh ali burne polemike. Toda prav to je njihov namen. Medijski prostor se napolni z razpravo o Trumpovem predlogu, njegova politična baza dobi novo temo, nasprotniki pa so prisiljeni reagirati na vprašanja, ki jih je določil sam predsednik.

    Poslovno kariero je Trump zgradil na prepoznavnosti lastnega imena, ki ga je povezoval s hoteli, igrišči za golf in številnimi drugimi izdelki. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Poslovno kariero je Trump zgradil na prepoznavnosti lastnega imena, ki ga je povezoval s hoteli, igrišči za golf in številnimi drugimi izdelki. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Gre za učinkovito obliko političnega preusmerjanja pozornosti. V času, ko se ZDA spopadajo z visokimi stroški hrane, goriva in stanovanj, zunanjepolitični konflikti pa zahtevajo ogromno politične energije, lahko razprava o imenu jezera ali usodi kulturnega centra deluje kot spektakel, ki zasenči bistveno pomembnejša vprašanja.

    Pri tem je značilna tudi Trumpova navezanost na osebno blagovno znamko. Poslovno kariero je zgradil na prepoznavnosti lastnega imena, ki ga je povezoval s hoteli, igrišči za golf in številnimi drugimi izdelki. Zdaj podobno logiko prenaša v javno sfero: imena institucij, vojaških objektov, geografskih znamenitosti in drugih simbolov postajajo sredstva političnega označevanja.

    image_alt
    »Trumpova komisija« potrdila izgradnjo plesne dvorane v Beli hiši

    Njegova administracija je že posegala v poimenovanja vojaških baz, ladij in geografskih znamenitosti. Na Aljaski je bilo na primer ponovno uveljavljeno ime Mount McKinley, medtem ko je bilo območje prej uradno poimenovano Denali. Razprave o morebitnem poimenovanju novih vojaških objektov po Trumpu kažejo, da osebno zaznamovanje države ni omejeno na en sam primer.

    Pri tem je značilna tudi Trumpova navezanost na osebno blagovno znamko. FOTO: Dennis Schneidler Images/Reuters Connect
    Pri tem je značilna tudi Trumpova navezanost na osebno blagovno znamko. FOTO: Dennis Schneidler Images/Reuters Connect

    Med močjo in nemočjo

    Trumpove poteze je mogoče razumeti kot izraz velike politične moči, vendar tudi kot znamenje njenih meja. Če bi predsednik lahko brez ovir uveljavil svoje načrte, mu ne bi bilo treba posegati po tako spektakularnih grožnjah. Prav nasprotovanje sodišč, Kongresa, Kanade in drugih institucij razkriva, da ameriški sistem vendarle postavlja meje izvršilni oblasti.

    V tem je paradoks Trumpove druge administracije. »Predsednik deluje, kot da ga nič ne more ustaviti, hkrati pa se mora znova in znova ukvarjati z institucijami, ki mu preprečujejo, da bi svoje politične želje spremenil v dejstva,« še dodaja CNN

    image_alt
    Bela hiša: za Roosevelta bazen, za Obamo košarkarsko igrišče

    Zato sta Ameriško jezero in Kennedyjev center več kot zgolj nenavadni epizodi. Sta dva obraza istega političnega pristopa – prizadevanja, da bi predsednikovo osebno voljo spremenili v trajen del ameriškega javnega prostora. Če pri tem ne more vedno spremeniti institucij ali meja, lahko spremeni vsaj politično agendo.

    Če bi predsednik lahko brez ovir uveljavil svoje načrte, mu ne bi bilo treba posegati po tako spektakularnih grožnjah. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Če bi predsednik lahko brez ovir uveljavil svoje načrte, mu ne bi bilo treba posegati po tako spektakularnih grožnjah. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

    Prav v tem je bistvo Trumpove politike spektakla. Ni nujno vsaka provokacija namenjena temu, da bi bila uresničena. Njena vrednost je lahko že v tem, da pritegne pozornost, razjezi nasprotnike, mobilizira privržence in utrdi vtis predsednika, ki si upa poseči tja, kamor njegovi predhodniki niso.

    Toda takšna politika ima tudi ceno. Ko se kulturne ustanove, zgodovinski spomeniki in mednarodni odnosi spremenijo v prizorišče osebnih političnih obračunov, postane vprašanje predsedniške zapuščine pomembnejše od samega spektakla. Trump želi pustiti sled na ameriškem zemljevidu in v ameriški prestolnici. Vprašanje pa je, ali bo ta sled nekoč razumljena kot znamenje politične odločnosti ali kot spomenik predsedniške samovolje, dodaja ABC News.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji 2026

    Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

    Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
    27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Drama v Celju

    Srčni in nesrečni Celjani gredo v evropsko ligo, elita bo počakala

    Celje je izgubilo ključno tekmo kvalifikacij za Uefino ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. V petek žreb evropske lige. Korak naprej za slovenski nogomet.
    Peter Zalokar 26. 8. 2026 | 18:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za SP 2027

    Brez Dončića, na drugi strani pa najvišji igralec in sovražnik št. 1 v NBA

    Slovenska reprezentanca v Franciji potihoma še vedno upa na veliko presenečenje. Victor Wembanyama in Rudy Gobert visoki oviri.
    Nejc Grilc 27. 8. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    5. etapa

    Mladi Britanec Brennan drugič do zmage. Slovenca ostajata prvi in drugi

    Brennanu tudi danes nihče ni mogel do živega v zaključnem sprintu.
    Miroslav Cvjetičanin 26. 8. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    19. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Gensko testiranje: kako nam lahko pomaga personalizirana preventiva (video)

    Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
    Promo Delo 21. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Vsak evro v slovensko zdravje se skoraj potroji

    V Evropi že prihranki zaradi manj hospitalizacij skoraj pokrijejo vložke v zdravje, poudarja Dennis Ostwald iz nemškega inštituta WifOR.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Kakovost zraka

    Slab zrak v učilnicah vpliva na počutje, zdravje in uspešnost otrok

    O prezračevanju se začne razmišljati šele, ko se pojavijo težave. Kakovost zraka v učnih prostorih je enako pomembna kot ustrezna osvetlitev ali ogrevanje.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDApolitikajezero OntarioLake AmericaWashingtonMehiški zalivAmeriški zaliv

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Poljski olimpijski komite

    Aretirali šefa poljskega olimpijskega komiteja, v ozadju ura za 40.000 evrov

    V ozadju odmevnega primera so domnevne nepravilnosti pri sponzorskih poslih in povezave, ki že dlje časa burijo poljsko javnost.
    27. 8. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Svet
    Himalaja

    Video, grafi, zemljevidi: kako je »celinski cunami« opustošil Nepal

    Katastrofa je znova opozorila na nevarnosti, povezane s segrevanjem Himalaje.
    27. 8. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Domen Makuc, intervju

    Bundesliga, pozor: prihaja Domen Makuc na klobasah

    Slovenski zvezdnik se bo nocoj predstavil navijačem Kiela, ko bo gostil Lemgo in odprl sezono v nemškem prvenstvu. Pridružili sta se mu zaročenka in hčerka.
    Peter Zalokar 27. 8. 2026 | 13:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dražba

    Hrvaška carina prodaja več kot 3400 pločevink piva

    Pivo so zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Začetna cena pločevinke je 50 centov, kar je več kot polovico manj od običajne maloprodajne cene.
    27. 8. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    PSG in Liverpool

    Liverpool tik pred novo prestopno bombo: v igri 140 milijonov evrov

    Angleški prvak je po dolgih pogajanjih dosegel pomemben preboj, do dokončnega dogovora pa manjka le še nekaj podrobnosti.
    Blaž Potočnik 27. 8. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Domen Makuc, intervju

    Bundesliga, pozor: prihaja Domen Makuc na klobasah

    Slovenski zvezdnik se bo nocoj predstavil navijačem Kiela, ko bo gostil Lemgo in odprl sezono v nemškem prvenstvu. Pridružili sta se mu zaročenka in hčerka.
    Peter Zalokar 27. 8. 2026 | 13:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dražba

    Hrvaška carina prodaja več kot 3400 pločevink piva

    Pivo so zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Začetna cena pločevinke je 50 centov, kar je več kot polovico manj od običajne maloprodajne cene.
    27. 8. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    PSG in Liverpool

    Liverpool tik pred novo prestopno bombo: v igri 140 milijonov evrov

    Angleški prvak je po dolgih pogajanjih dosegel pomemben preboj, do dokončnega dogovora pa manjka le še nekaj podrobnosti.
    Blaž Potočnik 27. 8. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    25. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo