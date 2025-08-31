Trump bi Palestincem zagotovil 5.000 dolarjev, če se izselijo

Medtem ko izraelske sile stopnjujejo operacije v mestu Gaza, kjer je bil v sobotnem zračnem napadu ubit dolgoletni tiskovni predstavnik oboroženega krila Hamasa Abu Obeida, v Washingtonu kroži drzen in kontroverzen načrt za povojno prihodnost enklave.

Kot je podrobno razkril časnik Washington Post, načrt predvideva popolno preobrazbo Gaze v luksuzno turistično in tehnološko središče, kar pa bi zahtevalo začasno ali trajno preselitev celotnega prebivalstva, ki šteje več kot dva milijona ljudi.

Izraelska vojska stopnjuje napade na mesto Gaza, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 50 Palestincev, med njimi znova tudi čakajoči na humanitarno pomoč. Varnostni kabinet premierja Benjamina Netanjahuja naj bi se danes sestal in razpravljal o načrtu za popolno zavzetje mesta, poročajo tuje tiskovne agencije. STA

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v nedeljo potrdil, da je bil Abu Obeida, znan po svojih nastopih z zakrito glavo, ubit v napadu na stanovanjsko poslopje v četrti Rimal.

ubit v napadu na stanovanjsko poslopje v četrti Rimal.

Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je veljal za simbol Hamasa in člana najožjega kroga odločevalcev gibanja. Njegova smrt po mnenju opazovalcev predstavlja hud udarec za Hamas v času, ko se izraelska vojska pripravlja na obsežno ofenzivo na mesto Gaza, ki ga je premier Benjamin Netanjahu po poročanju tiskovne agencije Reuters označil za »zadnjo utrdbo Hamasa«.

Gretina flota upora (znova) pluje proti Gazi Mednarodna pozornost pa se ponovno usmerja tudi na morje, od koder je švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg z več sto propalestinskimi aktivisti iz Barcelone odplula proti Gazi. Z več kot 20 ladjami s humanitarno pomočjo, združenimi v pobudi »Globalna flota odpornosti« (Global Sumud Flotilla), želijo po poročanju tujih tiskovnih agencij znova poskusiti prebiti izraelsko pomorsko zaporo enklave. To je že tretji poskus aktivistov, potem ko je Izrael prejšnja dva preprečil. V začetku junija so izraelske sile prestregle ladjo Madleen, na kateri je bila tudi Thunbergova, konec julija pa še ladjo Handala. Tokratna akcija poteka pod geslom »Ko svet molči, mi odplujemo«, na krovu pa so poleg aktivistov iz več deset držav tudi znana imena, kot sta irski igralec Liam Cunningham in županja Barcelone Ada Colau. Thunbergova je pred odhodom na novinarski konferenci misijo označila za »zgodovinsko mobilizacijo«. »Če to ljudi ne spodbudi k ukrepanju, da vstanejo s kavča, potem ne vem, kaj jih bo,« je dejala po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Palestinski aktivist Saif Abukeshek je poudaril, da gre za nenasilno misijo, katere cilj je odpreti koridor za humanitarno pomoč. »Ne moremo ignorirati dejstva, da Palestinci umirajo od lakote, ker obstaja vlada, ki to namerno dovoli,« je dejal. Prihod flote v bližino Gaze je predviden sredi septembra.

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je z več sto propalestinskimi aktivisti iz Barcelone odplula proti Gazi. FOTO: Lluis Gene/AFP

Vizija »Riviere Bližnjega vzhoda«

V ozadju vojaških spopadov pa se, kot razkriva Washington Post, rojeva vizija, ki bi Gazo spremenila do neprepoznavnosti. Gre za 38-stranski dokument, poimenovan »Sklad za obnovo, gospodarski pospešek in preobrazbo Gaze« (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) oziroma na kratko GREAT Trust.

Načrt, ki naj bi ga po navedbah časnika razvili izraelski poslovneži v sodelovanju s finančnimi strokovnjaki, ki so takrat delali za svetovalno podjetje Boston Consulting Group (BCG), v veliki meri temelji na izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«. FOTO: AFP

Trump je Gazo, kot navaja Washington Post, označil za »fenomenalno lokacijo … ob morju, z najboljšim vremenom« in napovedal, da bodo Združene države »prevzele Gazo«.

Njegova vizija, ki jo je slikovito poimenoval »Riviera Bližnjega vzhoda«, predvideva, da bi ozemlje za najmanj deset let prešlo pod ameriško skrbništvo. V tem času bi uničeno območje spremenili v bleščečo destinacijo z letovišči, visokotehnološkimi industrijskimi conami in pametnimi mesti, ki bi jih poganjala umetna inteligenca.

Načrt GREAT Trust to vizijo postavlja v konkreten okvir. Predvideva, da bi se celotno prebivalstvo Gaze »prostovoljno« preselilo v druge države ali v varovana območja znotraj enklave, medtem ko bi potekala obnova.

V Washingtonu kroži drzen in kontroverzen načrt za povojno prihodnost enklave. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi po pisanju Washington Posta prejel denarno pomoč v višini 5.000 ameriških dolarjev, subvencije za najemnino za štiri leta in hrano za eno leto.

Po izračunih snovalcev načrta bi vsak takšen odhod skladu prihranil približno 23.000 dolarjev v primerjavi s stroški začasne namestitve tistih, ki bi ostali.

Lastniki zemljišč bi v zameno za pravice do ponovnega razvoja svoje lastnine prejeli »digitalne žetone«, še piše časnik. Te bi lahko uporabili za financiranje novega življenja drugje ali pa bi jih kasneje zamenjali za stanovanja v enem od šestih do osmih načrtovanih »pametnih mest«.

V teh mestih bi poleg stanovanjskih kompleksov zgradili tudi poslovne prostore, klinike, šole, parke in, kot navaja dokument, celo igrišča za golf.

Financiranje z zasebnim kapitalom in »megaprojekti«

Morda najbolj privlačen vidik načrta za morebitne vlagatelje je, da po poročanju Washington Posta ne predvideva financiranja iz ameriškega proračuna.

Namesto tega naj bi se zanašal na naložbe iz javnega in zasebnega sektorja v tako imenovane »megaprojekte«. Med temi so tovarne električnih vozil, podatkovni centri, obalna letovišča in visoke stanovanjske zgradbe.

Izrael vztraja pri ohranitvi varnostnega nadzora nad enklavo. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

V načrtu je celo predvidena gradnja obvoznice, poimenovane »MBS Highway« po savdskem prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, in avtoceste po sredini enklave, poimenovane po predsedniku Združenih arabskih emiratov Mohamedu bin Zajedu al Nahjanu.

Izračuni, ki jih navaja časnik, obljubljajo skoraj štirikratni donos na 100 milijard dolarjev vredno naložbo v desetih letih.

Načrt so v sredo, kot še poroča Israel Hayom, obravnavali tudi na srečanju v Beli hiši, ki so se ga med drugim udeležili državni sekretar Marco Rubio, posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff, nekdanji britanski premier Tony Blair in Trumpov zet Jared Kushner, ki je že v prvem mandatu vodil bližnjevzhodne pobude.

Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«.

Alternativni načrti in pravna vprašanja

Načrt GREAT Trust sicer ni edina ideja za prihodnost Gaze. V preteklosti so se pojavljali predlogi o začasni upravi pod okriljem Združenih narodov ali prenovljene Palestinske uprave, arabske države pa so podprle načrt o tehnični vladi, navaja Reuters.

Vendar pa je Izrael zavrnil vse predloge, ki bi nadzor vrnili Palestinski upravi s sedežem na Zahodnem bregu, in vztraja pri ohranitvi varnostnega nadzora nad enklavo.

Načrt o množični preselitvi Palestincev sproža tudi resna pravna in etična vprašanja.

Načrt o množični preselitvi Palestincev sproža resna pravna in etična vprašanja. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Adil Haque, profesor in strokovnjak za pravo oboroženih spopadov na Univerzi Rutgers, je za Washington Post dejal, da bi bil vsak načrt, ki Palestincem preprečuje vrnitev na svoje domove ali jim ne zagotavlja ustrezne hrane, zatočišča in zdravstvene oskrbe, nezakonit – ne glede na ponujene finančne spodbude.

Medtem ko potekajo razprave o prihodnosti območja, se prebivalci Gaze soočajo s posledicami vojne in humanitarno krizo. »Ostajam v delno uničeni hiši v Han Junisu,« je za Washington Post povedal 55-letni oče Abu Mohamed. »Nočem, da me prisilijo v odhod v drugo državo, muslimansko ali ne. To je moja domovina.«

