  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump bi Palestincem zagotovil 5.000 dolarjev, če se izselijo

    Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi prejel 5.000 ameriških dolarjev denarne pomoči, subvencije za najemnino za štiri leta in hrano za eno leto.
    Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi prejel denarno pomoč v višini 5.000 ameriških dolarjev. FOTO: Leah Millis/Reuters
    Galerija
    Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi prejel denarno pomoč v višini 5.000 ameriških dolarjev. FOTO: Leah Millis/Reuters
    Žan Urbanija
    31. 8. 2025 | 17:53
    31. 8. 2025 | 20:15
    9:17
    A+A-

    Medtem ko izraelske sile stopnjujejo operacije v mestu Gaza, kjer je bil v sobotnem zračnem napadu ubit dolgoletni tiskovni predstavnik oboroženega krila Hamasa Abu Obeida, v Washingtonu kroži drzen in kontroverzen načrt za povojno prihodnost enklave.

    Kot je podrobno razkril časnik Washington Post, načrt predvideva popolno preobrazbo Gaze v luksuzno turistično in tehnološko središče, kar pa bi zahtevalo začasno ali trajno preselitev celotnega prebivalstva, ki šteje več kot dva milijona ljudi.

    Izraelska vojska stopnjuje napade na mesto Gaza, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 50 Palestincev, med njimi znova tudi čakajoči na humanitarno pomoč. Varnostni kabinet premierja Benjamina Netanjahuja naj bi se danes sestal in razpravljal o načrtu za popolno zavzetje mesta, poročajo tuje tiskovne agencije.

    STA

    Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v nedeljo potrdil, da je bil Abu Obeida, znan po svojih nastopih z zakrito glavo,

    ubit v napadu na stanovanjsko poslopje v četrti Rimal.

    Abu Obeida, znan po svojih nastopih z zakrito glavo, je bil ubit v napadu na stanovanjsko poslopje v četrti Rimal. FOTO: Mohammed Abed/AFP
    Abu Obeida, znan po svojih nastopih z zakrito glavo, je bil ubit v napadu na stanovanjsko poslopje v četrti Rimal. FOTO: Mohammed Abed/AFP

    Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je veljal za simbol Hamasa in člana najožjega kroga odločevalcev gibanja. Njegova smrt po mnenju opazovalcev predstavlja hud udarec za Hamas v času, ko se izraelska vojska pripravlja na obsežno ofenzivo na mesto Gaza, ki ga je premier Benjamin Netanjahu po poročanju tiskovne agencije Reuters označil za »zadnjo utrdbo Hamasa«.

    Gretina flota upora (znova) pluje proti Gazi

    Mednarodna pozornost pa se ponovno usmerja tudi na morje, od koder je švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg z več sto propalestinskimi aktivisti iz Barcelone odplula proti Gazi.

    Z več kot 20 ladjami s humanitarno pomočjo, združenimi v pobudi »Globalna flota odpornosti« (Global Sumud Flotilla), želijo po poročanju tujih tiskovnih agencij znova poskusiti prebiti izraelsko pomorsko zaporo enklave.

    To je že tretji poskus aktivistov, potem ko je Izrael prejšnja dva preprečil. V začetku junija so izraelske sile prestregle ladjo Madleen, na kateri je bila tudi Thunbergova, konec julija pa še ladjo Handala.

    Tokratna akcija poteka pod geslom »Ko svet molči, mi odplujemo«, na krovu pa so poleg aktivistov iz več deset držav tudi znana imena, kot sta irski igralec Liam Cunningham in županja Barcelone Ada Colau.

    Thunbergova je pred odhodom na novinarski konferenci misijo označila za »zgodovinsko mobilizacijo«.

    »Če to ljudi ne spodbudi k ukrepanju, da vstanejo s kavča, potem ne vem, kaj jih bo,« je dejala po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

    Palestinski aktivist Saif Abukeshek je poudaril, da gre za nenasilno misijo, katere cilj je odpreti koridor za humanitarno pomoč.

    »Ne moremo ignorirati dejstva, da Palestinci umirajo od lakote, ker obstaja vlada, ki to namerno dovoli,« je dejal. Prihod flote v bližino Gaze je predviden sredi septembra.

    Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je z več sto propalestinskimi aktivisti iz Barcelone odplula proti Gazi. FOTO: Lluis Gene/AFP
    Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je z več sto propalestinskimi aktivisti iz Barcelone odplula proti Gazi. FOTO: Lluis Gene/AFP

    Vizija »Riviere Bližnjega vzhoda«

    V ozadju vojaških spopadov pa se, kot razkriva Washington Post, rojeva vizija, ki bi Gazo spremenila do neprepoznavnosti. Gre za 38-stranski dokument, poimenovan »Sklad za obnovo, gospodarski pospešek in preobrazbo Gaze« (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) oziroma na kratko GREAT Trust.

    Načrt, ki naj bi ga po navedbah časnika razvili izraelski poslovneži v sodelovanju s finančnimi strokovnjaki, ki so takrat delali za svetovalno podjetje Boston Consulting Group (BCG), v veliki meri temelji na izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

    Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«. FOTO: AFP
    Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«. FOTO: AFP

    Trump je Gazo, kot navaja Washington Post, označil za »fenomenalno lokacijo … ob morju, z najboljšim vremenom« in napovedal, da bodo Združene države »prevzele Gazo«.

    Njegova vizija, ki jo je slikovito poimenoval »Riviera Bližnjega vzhoda«, predvideva, da bi ozemlje za najmanj deset let prešlo pod ameriško skrbništvo. V tem času bi uničeno območje spremenili v bleščečo destinacijo z letovišči, visokotehnološkimi industrijskimi conami in pametnimi mesti, ki bi jih poganjala umetna inteligenca.

    image_alt
    Zamolčana resnica o spravi in genocidu

    Načrt GREAT Trust to vizijo postavlja v konkreten okvir. Predvideva, da bi se celotno prebivalstvo Gaze »prostovoljno« preselilo v druge države ali v varovana območja znotraj enklave, medtem ko bi potekala obnova.

    V Washingtonu kroži drzen in kontroverzen načrt za povojno prihodnost enklave. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    V Washingtonu kroži drzen in kontroverzen načrt za povojno prihodnost enklave. FOTO: Amir Cohen/Reuters

    Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi po pisanju Washington Posta prejel denarno pomoč v višini 5.000 ameriških dolarjev, subvencije za najemnino za štiri leta in hrano za eno leto.

    Po izračunih snovalcev načrta bi vsak takšen odhod skladu prihranil približno 23.000 dolarjev v primerjavi s stroški začasne namestitve tistih, ki bi ostali.

    Lastniki zemljišč bi v zameno za pravice do ponovnega razvoja svoje lastnine prejeli »digitalne žetone«, še piše časnik. Te bi lahko uporabili za financiranje novega življenja drugje ali pa bi jih kasneje zamenjali za stanovanja v enem od šestih do osmih načrtovanih »pametnih mest«.

    V teh mestih bi poleg stanovanjskih kompleksov zgradili tudi poslovne prostore, klinike, šole, parke in, kot navaja dokument, celo igrišča za golf.

    Financiranje z zasebnim kapitalom in »megaprojekti«

    Morda najbolj privlačen vidik načrta za morebitne vlagatelje je, da po poročanju Washington Posta ne predvideva financiranja iz ameriškega proračuna.

    Namesto tega naj bi se zanašal na naložbe iz javnega in zasebnega sektorja v tako imenovane »megaprojekte«. Med temi so tovarne električnih vozil, podatkovni centri, obalna letovišča in visoke stanovanjske zgradbe.

    Izrael vztraja pri ohranitvi varnostnega nadzora nad enklavo. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters
    Izrael vztraja pri ohranitvi varnostnega nadzora nad enklavo. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

    V načrtu je celo predvidena gradnja obvoznice, poimenovane »MBS Highway« po savdskem prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, in avtoceste po sredini enklave, poimenovane po predsedniku Združenih arabskih emiratov Mohamedu bin Zajedu al Nahjanu.

    Izračuni, ki jih navaja časnik, obljubljajo skoraj štirikratni donos na 100 milijard dolarjev vredno naložbo v desetih letih.

    image_alt
    Mednarodno pravo je jasno: gre za genocid

    Načrt so v sredo, kot še poroča Israel Hayom, obravnavali tudi na srečanju v Beli hiši, ki so se ga med drugim udeležili državni sekretar Marco Rubio, posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff, nekdanji britanski premier Tony Blair in Trumpov zet Jared Kushner, ki je že v prvem mandatu vodil bližnjevzhodne pobude.

    Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«. FOTO: AFP
    Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«. FOTO: AFP

    Čeprav uradnih odločitev niso sprejeli, je Witkoff dejal, da ima administracija »zelo celovit načrt«.

    Alternativni načrti in pravna vprašanja

    Načrt GREAT Trust sicer ni edina ideja za prihodnost Gaze. V preteklosti so se pojavljali predlogi o začasni upravi pod okriljem Združenih narodov ali prenovljene Palestinske uprave, arabske države pa so podprle načrt o tehnični vladi, navaja Reuters.

    Vendar pa je Izrael zavrnil vse predloge, ki bi nadzor vrnili Palestinski upravi s sedežem na Zahodnem bregu, in vztraja pri ohranitvi varnostnega nadzora nad enklavo.

    Načrt o množični preselitvi Palestincev sproža tudi resna pravna in etična vprašanja.

    Načrt o množični preselitvi Palestincev sproža resna pravna in etična vprašanja. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Načrt o množični preselitvi Palestincev sproža resna pravna in etična vprašanja. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    Adil Haque, profesor in strokovnjak za pravo oboroženih spopadov na Univerzi Rutgers, je za Washington Post dejal, da bi bil vsak načrt, ki Palestincem preprečuje vrnitev na svoje domove ali jim ne zagotavlja ustrezne hrane, zatočišča in zdravstvene oskrbe, nezakonit – ne glede na ponujene finančne spodbude.

    Medtem ko potekajo razprave o prihodnosti območja, se prebivalci Gaze soočajo s posledicami vojne in humanitarno krizo. »Ostajam v delno uničeni hiši v Han Junisu,« je za Washington Post povedal 55-letni oče Abu Mohamed. »Nočem, da me prisilijo v odhod v drugo državo, muslimansko ali ne. To je moja domovina.«

    Kje je Trump?

    Medtem ko so v njegovi administraciji krožili načrti za prihodnost Gaze, je predsednik Trump ta teden za tri dni izginil iz javnosti, kar je sprožilo val ugibanj.

    Trumpa so prvič opazili v soboto, ko se je odpravljal na golf igrišče. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    Trumpa so prvič opazili v soboto, ko se je odpravljal na golf igrišče. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

    Na družbenem omrežju X sta se hitro razširila ključnika »#WhereIsTrump« (Kje je Trump) in »#TrumpIsDead« (Trump je mrtev), olje na ogenj pa je prilil podpredsednik J. D. Vance, ki je dejal, da se »strašne tragedije dogajajo«.

    Govorice so se nanašale tudi na pretekle zdravstvene težave, čeprav je bil predsednik v tem času aktiven na spletu.

    Svojo odsotnost je prekinil v soboto, ko so ga opazili na poti v golf klub v Virginiji.

    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpHamasPalestinaVojna v GaziGreta Thunberg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Stožice

    Ob 20.15: Večni derbi ranjenih levov

    V Stožicah se bosta drevi pomerila Olimpija in Maribor. Ne gre za boj za vrh, temveč za iskanje izhoda iz krize, medtem ko jima Celje beži na lestvici.
    Žan Urbanija 31. 8. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinci nad ruske položaje na Krimu

    V napadu z brezpilotnim letalnikom na oporišče v bližini Simferopola so bili zadeti in uničeni vsaj trije ruski helikopterji.
    31. 8. 2025 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstralec pokvaril nizozemsko veselico

    Oscar Piastri se je veselil nove zmage, tokrat na dirki za VN Nizozemske, kjer je domači adut Max Verstappen osvojil 2. mesto.
    31. 8. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Gordon Ramsay poziva k zaščiti pred kožnim rakom

    Okreva po odstranitvi kožnega raka, številni sledilci so mu poslali sporočila podpore, oglasila se je tudi britanska organizacija za odkrivanje rakavih obolenj.
    Delo 31. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstralec pokvaril nizozemsko veselico

    Oscar Piastri se je veselil nove zmage, tokrat na dirki za VN Nizozemske, kjer je domači adut Max Verstappen osvojil 2. mesto.
    31. 8. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Gordon Ramsay poziva k zaščiti pred kožnim rakom

    Okreva po odstranitvi kožnega raka, številni sledilci so mu poslali sporočila podpore, oglasila se je tudi britanska organizacija za odkrivanje rakavih obolenj.
    Delo 31. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo