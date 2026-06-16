Trump bi se osredotočil na Ukrajino, Evropa zadržana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je bil gost vrha skupine držav G7 v francoskem letovišču Évian, se je zbranim voditeljem zahvalil za »dobre ideje o tem, kako Rusijo prisiliti k miru«. Iz oči v oči se je srečal tudi z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, ki je izjavil, da »Rusija mora skleniti dogovor«.

Pred današnjimi srečanji, ki so bila povezana z Ukrajino, so analitiki ugibali, ali bo ameriški predsednik na vrhu res pritisnil na predstavnike Evropske unije in Zelenskega, naj privolijo v ruske pogoje za ustavitev prelivanja krvi, kar je menda obljubil v zadnjem telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ali pa bo popustil zahtevam evropskih zaveznic, ki neomajno podpirajo ukrajinsko ozemeljsko celovitost in zahtevajo še ostrejši odnos do Rusije, ki po njihovem v tej vojni ne zmaguje.