Trump bi se zdaj lotil še združevanja Irske

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na začetku dvodnevnega obiska na Irskem izjavil, da bi si želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču.

Trump je po poročanju britanskega BBC po srečanju z Martinom dejal, da ne želi povzročati težav, a da bi si želel videti združeno Irsko. Povedal je, da ima prijatelje na obeh straneh in da bi bila združitev velik dosežek za vse. Po njegovih besedah se bo to zgodilo »prej ali slej«, združitev pa bi bila nekaj odličnega. Dejal je še, da bo imelo »Združeno kraljestvo pri tem nekaj besede, in se vprašal: »Kako bi bilo lahko to slabo?«

Njegova izjava v podporo združitvi Irske je med novinarji, ki so spremljali srečanje, povzročila veliko presenečenje. Izjava je bila nepričakovana in bo po ocenah sprožila precej političnih razprav, še posebej na Severnem Irskem, poroča BBC.

Donald Trump je komentiral tudi odnose med ZDA in Irsko. Dejal je, da so ti odlični, vendar so »zelo donosni za Irsko, nekoliko manj pa za nas«. Takšne izjave so v preteklosti znale napovedovati kakšne dodatne carine ...

Pred srečanjem z Martinom ga je v uradni rezidenci v Phoenix Parku sprejela irska predsednica Catherine Connolly, sicer njegova ostra kritičarka. Ob prihodu so mu pripravili tudi sprejem s častno vojaško stražo.

Trump bo pozneje odpotoval v svoje luksuzno letovišče v Doonbegu na zahodni obali države, kjer si bo ogledal odprto prvenstvo Irske v golfu. Trump od vrnitve v Belo hišo januarja lani odkrito promovira družinski posel z golf igrišči, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Lansko poletje je v svojem luksuznem letovišču Turnberry na zahodni obali Škotske gostil takratnega britanskega premierja Keira Starmerja in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Donalda Trumpa je prijazno sprejela irska predsednica Catherine Connolly, sicer njegova odločna kritičarka. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Obisk ameriškega predsednika na Irskem spremljajo izjemno strogi varnostni ukrepi, ki jih opisujejo kot ene največjih doslej v državi. Mobilizirali so najmanj 4000 policistov in drugega osebja, vključno z ostrostrelci.

V Dublinu in Doonbegu so med Trumpovim obiskom napovedani tudi protesti. Vodja irske policije Justin Kelly je dejal, da jih bodo omogočili v največji možni meri, ne bodo pa dopuščali kršitev javnega reda."Tiste, ki bodo storili kazniva dejanja, bomo prijeli in kazensko preganjali,"je dejal.