    Svet

    Trump bi zaradi negativnega poročanja kaznoval medijske hiše

    »Delajo mi samo slabo publiciteto. Mislim, da bi jim morali odvzeti licence,« je dejal novinarjem, ko se je vračal iz obiska v Veliki Britaniji.
    Odločitev, da prekinejo oddajanje Kimmlovega šova, je sprožila pozive k bojkotu Disneyja, matične družbe ABC. FOTO: Mario Tama/AFP
    Odločitev, da prekinejo oddajanje Kimmlovega šova, je sprožila pozive k bojkotu Disneyja, matične družbe ABC. FOTO: Mario Tama/AFP
    S. B.
    19. 9. 2025 | 08:41
    19. 9. 2025 | 09:11
    A+A-

    Medtem ko ogorčenje zaradi prekinitve priljubljene oddaje Jimmyja Kimmla ne pojenja, ameriški predsednik Donald Trump, ki je nad odločitvijo televizijske mreže ABC navdušen, niza nove predloge. Kot je včeraj dejal novinarjem pred vstopom na Air Force One, s katerim je iz Velike Britanije odletel nazaj v ZDA, bi bilo smiselno, da bi televizijske mreže kaznovali zaradi »negativnega poročanja«.

    Prepričan namreč je, da je 97 odstotkov večjih ameriških mrež proti njemu. Pri tem po poročanju Guardiana sicer ni navedel nobene konkretne analize, ki bi številko potrdile, dejal je le, da je statistiko »nekje prebral«. »Vse, kar delajo, je to, da napadajo Trumpa. Mislim, da bi jim morali odvzeti licence,« je med drugim izjavil.

    Predsednikova trditev, da morajo ameriške televizijske mreže za delovanje pridobiti vladno licenco, je sicer, kot so pojasnili pri Guardianu, napačna. Čeprav lokalne televizijske postaje potrebujejo licenco Zvezne komisije za komunikacije (FCC), ta na svoji spletni strani jasno navaja, da »ne licencira televizijskih ali radijskih omrežij (kot so CBS, NBC, ABC ali Fox)«.

    Kimmel je sicer v nedavni oddaji namignil, da »mnogi v deželi Maga zelo trdo delajo, da bi izkoristili umor Charlieja Kirka«.

    Protest reprezentativnih sindikatov proti odločitvi FOTO: Mario Tama/AFP

    Trump je seveda podprl odločitev televizije ABC, da začasno ukine Kimmlovo oddajo, pri čemer je navrgel, da priljubljeni voditelj sploh ni nadarjen, kar še niti ne bi bil takšen problem, če hkrati njegov šov ne bi imel slabe gledanosti. »Jimmyja Kimmla so odpustili, ker je imel slabšo gledanost od katerega koli drugega voditelja in je izrekel grozne stvari o pomembnem gospodu, znanem kot Charlie Kirk,« je dejal že med državniškim obiskom v Združenem kraljestvu in dodal, da bi ga morali odpustiti že zdavnaj. Kot je izjavil pozneje, pred vstopom na letalo, so naredili prav, podobno, kot so se pravilno odločili, ko so se »znebili Colberta«.

    Pred dvema mesecema je namreč televizijska mreža CBS na veliko presenečenje občinstva naznanila, da se z majem prihodnje leto s sporeda poslavlja večerna oddaja The Late Show with Stephen Colbert. CBS termina namreč ne bo nadomestil, kar pomeni, da bo televizijska mreža prvič po letu 1993 ostala brez tovrstne večerne pogovorne oddaje. Pojasnili so, da je odločitev finančne narave in da ni povezana »z rezultati ali vsebino oddaje«. 

    Kako je z gledanostjo?

    Glede na ocene raziskovalne hiše Nielsen je po gledanosti vodilna oddaja Late Show Stephena Colberta z 2,42 milijona gledalcev, Kimmlova oddaja pa je v drugem četrtletju 2025 v povprečju dosegla 1,77 milijona gledalcev in prehitela Colberta v ključni demografski skupini med 18 in 49 let, je še povzel Guardian. V zadnjem mesecu je gledanost resda upadla za dobro desetino, ima pa Kimmel še vedno več kot 20 milijonov naročnikov na youtubu.

    Odločitev, da prekinejo oddajanje Kimmlovega šova, je sprožila pozive k bojkotu Disneyja, matične družbe ABC, in drugih večjih medijskih konglomeratov, ki niso želeli predvajati oddaje. V četrtek so se pred studii Walt Disney v Los Angelesu zbrali predstavniki reprezentativnih sindikatov in še približno 200 ljudi, ki so protestirali proti Disneyjevi odločitvi.

    Kimmel je v nedavni oddaji namignil, da »mnogi v deželi Maga zelo trdo delajo, da bi izkoristili umor Charlieja Kirka«. FOTO: Mario Tama/AFP

    Obsodil jo je tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in jo opisal kot »nevarno« eskalacijo Trumpove administracije. »Po letih pritoževanja nad kulturo odpovedi je sedanja administracija to dvignila na novo in nevarno raven z rutinskimi grožnjami z regulativnimi ukrepi proti medijskim podjetjem, če niso pripravljena utišati ali odpustiti novinarjev in komentatorjev, ki ji niso všeč,« je zapisal na X.

    Letterman: To je neumno

    Oglasile so se tudi številne znane osebnosti iz televizijske in filmske industrije. David Letterman, izkušeni voditelj nočnih oddaj, je obsodil odločitev ABC: »Vsi vidimo, kam to pelje, kajne? To so upravljani mediji. Ni dobro. To je neumno. To je smešno,« je dejal. »Ne moreš odpustiti nekoga, ker se bojiš, ali se poskušaš prilizovati avtoritarni, kriminalni administraciji v Ovalni pisarni.«

    Damon Lindelof, vplivni hollywoodski ustvarjalec, je obljubil, da ne bo sodeloval z Disneyjem, če ne bo Kimmla spet uvrstil na spored. »Bil sem šokiran, žalosten in besen zaradi včerajšnjega suspenza in se veselim, da bo kmalu odpravljen. Če ne bo, ne morem z mirno vestjo delati za podjetje, ki ga je uvedlo,« je zapisal na instagramu.

    Medtem ko je ogorčenje nad odločitvijo ABC naprej naraščalo, je namreč vodstvo hiše po poročanju New York Timesa sporočilo, da upa, da bo našlo način, da Kimmla kmalu vrnejo.

    Med ameriškim predsednikom in Kimmlom je dolga zgodovina kritik in ostrih besed. Ko je vodil podelitev oskarjev leta 2024, je Trump na spletu zapisal: »Ali je kdaj obstajal SLABŠI VODITELJ kot Jimmy Kimmel na oskarjih? Njegov uvod je bil kot nastop povprečneža, ki se preveč trudi biti nekaj, kar ni in nikoli ne bo.« Kimmel je sporočilo prebral kar med prireditvijo in odgovoril, da je »presenečen«, da je Trump še pokonci, ter pripomnil: »Ali ni že mimo tvojega zaporniškega časa?«, s čimer je namignil na številne sodne postopke, ki so tedaj potekali proti nekdanjemu predsedniku.

