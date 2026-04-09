    Svet

    Trump bi ZDA umaknil iz zveze Nato

    Ameriški predsednik: »Spomnite se Grenlandije, tega velikega, slabo upravljanega kosa ledu!«
    Generalni sekretar Nata Mark Rutte med prihodom v Belo hišo. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Generalni sekretar Nata Mark Rutte med prihodom v Belo hišo. FOTO: Evan Vucci/Reuters
    Barbara Kramžar
    9. 4. 2026 | 04:08
    Ali Trump ZDA sploh lahko povede iz Nata, ki so ga leta 1949 ustanovili skupaj z enajstimi drugimi ustanovnimi članicami? Ameriški kongres je leta 2023 sprejel zakon, ki za izstop zahteva privoljenje zakonodajalcev. Trumpovi kritiki opozarjajo, da je zahodna vojaška zveza le enkrat uveljavila znameniti peti člen, ki napad na eno članico vidi kot napad na vse - po terorističnih napadih na New York in Washington z enajstega septembra 2001. Natovi vojaki so sodelovali pri ameriškem vojaškem obračunavanju v Afganistanu in Iraku, je spomnil  republikanski senator iz Kentuckyja Mitch McConnell in Trumpa pozval, naj pozabi na zamere do zaveznikov. 

    Države kot Španija, Francija, Velika Britanija in Italija pa so ameriškim vojaškim letalom prepovedale pristajati na njihovih oporiščih ali preleteti zračni prostor. Nekatere so kasneje spremenile stališče ali celo sodelujejo pri prizadevanjih za novo varnostno strukturo Perzijsko-arabskega zaliva, Trump pa morda ne bo kar tako pozabil tistega, kar sam vidi kot izdajo. Že prej je pogosto robantil čez drago ameriško varovanje Evrope, zdaj temu dodaja še nehvaležnost. Bi lahko za ustvarjanje neznosnega položaja v zahodni vojaški zvezi uporabil Grenlandijo? Tudi zaradi Ruttejevih prizadevanj se Američani ta čas pogajajo o okrepitvi vojaške navzočnosti na arktičnem otoku in ne o prevzemu, to pa se lahko spet spremeni.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Trump: Iran je soglašal z dvotedenskim premirjem

    Po trditvah ameriškega predsednika bo Teheran odprl Hormuško ožino.
    Barbara Kramžar 7. 4. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Čezatlantske napetosti

    Trump zaveznikom: Naučite se boriti zase

    Predstavniki ameriške administracije so opozorili, da ravnanje evropskih držav ogroža Nato.
    Barbara Kramžar 31. 3. 2026 | 20:05
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Otroci, izobraževanje, tehnologija

    Globalno zavezništvo Melanie Trump

    Konference prvih dam in prvih gospodov se je v Washingtonu udeležil tudi Aleš Musar.
    Barbara Kramžar 25. 3. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

    Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
    Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 4. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    8. 4. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDANatoEvropa

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Pretres v Barceloni, tudi Jan Oblak slavi podvig soigralcev

    Nogometaši Atletica iz Madrida so po izključitvi Cubarsija zasukali dvoboj z Barcelono v svojo korist in zmagali z 2:0, z enako mero je PSG odpravil Liverpool.
    Nejc Grilc 8. 4. 2026 | 23:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    JADRANJE

    Velikonočna regata v Portorožu in Izolski Spring Cup ustvarjata prihodnje prvake

    PORTOROŽ – Na morju pred Jadralnim klubom Pirat Portorož se je 5. aprila zaključila 32. Sailing Point Velikonočna regata, ena največjih mladinskih jadralnih prireditev v Evropi. V štirih dneh je nastopilo 499 jadralcev iz 15 držav. V sosednjem zalivu v Izoli so prav tako podelili medalje na že 37. Spring cup regati z 200 jadralci v prehodnih mladinskih olimpijskih razredih.
    Petra Kovič 8. 4. 2026 | 23:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Scheldeprijs

    Velika smola, Luka Mezgec je pristal v bolnišnici

    V padcu v zaključnih kilometrih klasike Scheldeprijs je bil žal udeležen tudi Luka Mezgec, ki je moral poiskati pomoč v bolnišnici.
    8. 4. 2026 | 22:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    NSi si je prižgala zeleno luč za oblikovanje vlade

    Slovenija potrebuje spremembo politične smeri, je v objavi na omrežju X zapisala krščansko-demokratska stranka Nova Slovenija.
    8. 4. 2026 | 22:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več

