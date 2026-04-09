Trump bi ZDA umaknil iz zveze Nato

Ali Trump ZDA sploh lahko povede iz Nata, ki so ga leta 1949 ustanovili skupaj z enajstimi drugimi ustanovnimi članicami? Ameriški kongres je leta 2023 sprejel zakon, ki za izstop zahteva privoljenje zakonodajalcev. Trumpovi kritiki opozarjajo, da je zahodna vojaška zveza le enkrat uveljavila znameniti peti člen, ki napad na eno članico vidi kot napad na vse - po terorističnih napadih na New York in Washington z enajstega septembra 2001. Natovi vojaki so sodelovali pri ameriškem vojaškem obračunavanju v Afganistanu in Iraku, je spomnil republikanski senator iz Kentuckyja Mitch McConnell in Trumpa pozval, naj pozabi na zamere do zaveznikov.

Države kot Španija, Francija, Velika Britanija in Italija pa so ameriškim vojaškim letalom prepovedale pristajati na njihovih oporiščih ali preleteti zračni prostor. Nekatere so kasneje spremenile stališče ali celo sodelujejo pri prizadevanjih za novo varnostno strukturo Perzijsko-arabskega zaliva, Trump pa morda ne bo kar tako pozabil tistega, kar sam vidi kot izdajo. Že prej je pogosto robantil čez drago ameriško varovanje Evrope, zdaj temu dodaja še nehvaležnost. Bi lahko za ustvarjanje neznosnega položaja v zahodni vojaški zvezi uporabil Grenlandijo? Tudi zaradi Ruttejevih prizadevanj se Američani ta čas pogajajo o okrepitvi vojaške navzočnosti na arktičnem otoku in ne o prevzemu, to pa se lahko spet spremeni.