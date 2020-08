Trump Bidna obtožil, da politizira virus

7.21 Začetek Sarajevskega filmskega festivala

7.16 Biden predlaga obvezno nošenje mask v ZDA, Trump to zavrača

Začel se bo Sarajevski filmski festival, ki bo zaradi pandemije covida-19 tokrat v celoti potekal na spletni strani ondemand.sff.ba. Za nagrade srce Sarajeva se bo kljub temu potegovalo 49 filmov v štirih sekcijah – igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Od tega jih bo 29 doživelo svetovno premiero.Preberite več: 26. izdaja filmskega festivala samo po spletu Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v četrtek predlagal uvedbo obveznega nošenja zaščitnih mask proti koronavirusu po vseh ZDA. Njegov republikanski protikandidat, sedanji predsednikje to zavrnil in Bidna obtožil, da politizira virus.Biden je ukrep predlagal, potem ko so v ZDA v sredo našteli 1499 smrti zaradi koronavirusa , kar je največ od maja. Skupno se je število smrtnih žrtev covida-19 povzpelo že čez 167.000. Predlagal je, da rešijo življenja s tem, da vsi naslednje tri mesece obvezno v javnosti nosijo maske.Trump je odgovoril, da se Biden nenehno moti glede koronavirusa, zanemarja znanost in potiska naprej levičarske politike. Dodal je še, da se Biden zavzema, da bi vse Američane za prihodnje mesece zaklenili v njihove kleti.Biden je sicer dejal, naj mandat za maske uvedejo guvernerji držav, s čimer bi lahko rešili 40.000 življenj. Opozoril je, da je bilo odpravljanje ukrepov proti pandemiji prehitro in brez smernic zvezne vlade.Trump se je ob izbruhu pandemije norčeval iz tistih, ki nosijo maske. Uporaba zaščitne maske v ZDA velja tudi za politično opredelitev. Trumpovi podporniki tako ponosno zavračajo maske, demokrati pa jih z enakim ponosom nosijo.