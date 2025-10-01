Trump bo odprl spletno stran za prodajo zdravil s popustom

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ustanovitev spletne strani z imenom TrumpRx, ki bo ameriškim potrošnikom omogočala neposreden nakup zdravil s popustom, ter dogovor s farmacevtskim podjetjem Pfizer o znižanju cen, poroča tiskovna agencija Reuters.

Pobuda je del širših in dolgotrajnih prizadevanj Trumpove administracije, da bi znižala cene zdravil v ZDA, ki so po navedbah številnih študij tudi do trikrat višje od tistih v drugih razvitih državah, in jih uskladila z mednarodnim povprečjem.

Kot navaja Reuters, bo spletna stran, ki naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta, uporabnikom omogočila iskanje zdravil in preverjanje, ali jih lahko kupijo neposredno od proizvajalca.

Že pred uradno objavo je o načrtih poročal portal Bloomberg, ki je navajal, da so uradniki razmišljali o tem, da bi stran poimenovali po predsedniku, pri čemer se je omenjalo ime TrumpRx. To je zdaj tudi potrjeno.

S carinami je želel podjetja prisiliti k vrnitvi proizvodnje v domovino. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Spletna stran naj bi delovala tako, da bi bolniki za določena zdravila lahko plačali neposredno v gotovini in s tem obšli zapleten sistem zdravstvenega zavarovanja in posrednikov, znanih kot upravljavci lekarniških storitev (PBM).

Dogovor s Pfizerjem, ki ga je Trump naznanil v Ovalni pisarni ob prisotnosti sekretarja za zdravje Roberta F. Kennedyja ml. in izvršnega direktorja Pfizerja dr. Alberta Bourle, vključuje več ključnih točk.

Kot je za Forbes potrdil Pfizer, bo podjetje znižalo cene za večino svojih zdravil, ki jih krije Medicaid, program zdravstvenega zavarovanja za socialno ogrožene, ki predstavlja približno deset odstotkov ameriškega trga z zdravili.

Poleg tega se je podjetje zavezalo, da bo nova zdravila v ZDA lansiralo po enakih cenah kot v drugih državah z visokimi dohodki, kar je znano kot načelo »najbolj priljubljene države«. To načelo je Trump poskušal uveljaviti že v svojem prvem mandatu, a je takrat poskus blokiralo zvezno sodišče.

Dogovor je bil naznanjen v prisotnosti sekretarja za zdravje Roberta F. Kennedyja ml. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Pfizer je po poročanju Forbesa v dogovor privolil v zameno za oprostitev farmacevtskih carin in pod pogojem, da bo vlagal v proizvodnjo v ZDA. Trump je namreč industriji zagrozil z uvedbo do 250-odstotnih carin na uvoz zdravil, da bi podjetja prisilil k vrnitvi proizvodnje v domovino.

Pfizer se je zavezal, da bo v ZDA prenesel celotno vrednost svojega trenutnega uvoza in v zameno prejel triletno obdobje, v katerem njegovi izdelki ne bodo podvrženi carinam.

Podjetje je obljubilo tudi dodatnih 70 milijard dolarjev vlaganj v raziskave, razvoj in kapitalske projekte v Združenih državah.

Trump je pri tem napovedal, da pričakuje, da bodo v prihodnjem tednu podobne dogovore sklenila tudi druga farmacevtska podjetja.

Na spletni strani TrumpRx bo Pfizer po lastnih navedbah ponudil predvsem zdravila za primarno oskrbo in nekaj specializiranih zdravil. Med njimi bo zdravilo za lajšanje simptomov menopavze duavee, ki naj bi bilo na voljo s približno 85-odstotnim popustom, poroča Forbes. Na voljo bodo tudi zdravila za atopični dermatitis eucrisa, za pretirano aktiven mehur toviaz ter zdravili za avtoimunske bolezni abrilada in xeljanz po znatno znižanih cenah.

Ob naznanitvi dogovora je bil prisoten tudi izvršni direktor Pfizerja dr. Albert Bourla. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Kot v ozadje postavlja Bloomberg, je Trump že julija poslal pisma 17 največjim proizvajalcem zdravil ter od njih zahteval takojšnje znižanje center in jim v nasprotnem primeru zagrozil s kaznimi, ki jih sicer ni opredelil.

Med zahtevami je bila tudi vzpostavitev platform za prodajo nekaterih najbolje prodajanih zdravil neposredno bolnikom ali podjetjem.

S tem bi, kot navajajo viri, obšli posrednike pri prodaji zdravil, o katerih proizvajalci trdijo, da zmanjšujejo njihove prihodke in otežujejo dostop bolnikov do zdravil.

Podjetja, kot so Eli Lilly, Pfizer in Bristol Myers Squibb, so idejo o neposredni prodaji javno podprla že pred tem dogovorom.