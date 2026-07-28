Trump bo ločeno sprejel Netanjahuja in Zelenskega

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseyja Grahama.

Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval, naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski premier je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News pred obiskom v ZDA v nedeljo dejal, da v celoti podpira Trumpova prizadevanja za ustavitev iranskega jedrskega programa.

Netanjahu, ki velja za tesnega Trumpovega zaveznika, se je z ameriškim predsednikom sešel že večkrat, odkar je ta lani začel drugi mandat. Nazadnje sta se na pogovorih na štiri oči sestala februarja, pred začetkom ameriško-izraelske vojne proti Iranu.

Graham, podpornik Izraela in Ukrajine

Izraelski premier se bo v ZDA danes udeležil tudi pogrebnih slovesnosti za Grahama, na katerih bo po napovedih tudi Zelenski. Graham je veljal za velikega podpornika Izraela in tudi Ukrajine, ki jo je po začetku ruske invazije leta 2022 obiskal kar desetkrat.

Tudi ukrajinski predsednik ima danes napovedano srečanje s Trumpom v Beli hiši. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Tudi ukrajinski predsednik ima danes napovedano srečanje s Trumpom v Beli hiši. Pred obiskom v ZDA je Zelenski prejšnji teden s Trumpovima odposlancema Steveom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem govoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta ob posredovanju ZDA. Pogajanja so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na konflikt na Bližnjem vzhodu.