Trump bo pretrgal odnose z WHO in jih zaostril s Kitajsko

Aretacija demonstranta v Hongkongu. Foto Tyrone Siu Reuters

New York – ZDA bodo pretrgale odnose s Svetovno zdravstveno organizacijo in dosedanja sredstva zanjo namenile drugim globalnim zdravstvenim potrebam, sporoča predsednik WHO ni izvedla reform , ki jih je zahteval pred tedni in še naprej ostaja pod popolnim nadzorom Kitajske kljub desetkrat nižjim prispevkom od njegove države. Ponovno je napadel kitajsko »prikrivanje wuhanskega virusa, ki je omogočilo razširitev bolezni po vsem svetu, povzročilo globalno pandemijo in zahtevalo sto tisoč ameriških življenj«.Republikanski prvak ZDA je ponovno spomnil, da so v Pekingu prebivalcem Wuhana, kjer je najprej izbruhnila epidemija novega koronavirusa, prepovedali potovanja po državi, ne pa tudi po svetu in huda bolezen se je razširila povsod. Tudi pri WHO so še konec januarja obsojali njegovo prepoved letalskega prometa z azijsko velikanko. Po zadnjem kitajskem obračunavanju z avtonomijo Hongkonga je naznanil tudi končanje preferenčnega obravnavanja nekdanje britanske kolonije. V State Departmentu bodo državljane, ki nameravajo potovati tja, začeli opozarjati pred nevarnostjo nadzora in kaznovanja s strani kitajskih varnostnih organov.Republikanska Bela hiša razmišlja še o drugih udarcih po Kitajski , med njimi o prepovedi prodaje elektronske in programske opreme tehnološkemu velikanu Huawei za ameriška podjetja in tista tuja, ki sodelujejo z ameriškimi, pa tudi o omejitvah kitajskim študentom za študij na ameriških univerzah.