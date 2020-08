Trump bo sam reševal Američane pred krizo

Demokrati in številni drugi napovedujejo sodno izpodbijanje ukrepov. FOTO: Mandel Ngan/Afp

»Pomoč pred kitajskim virusom« potrjuje resna trenja med ZDA in Kitajsko. FOTO: Joshua Roberts/Reuters

New York – Ameriški predsednikp še vedno zatrjuje, da bo novi koronavirus izginil, a očitno tudi sam ve, da se to ne bo zgodilo že jutri. Potem ko se kongresni demokrati in republikanci niso zmogli dogovoriti o novi pomoči Američanom za premagovanje ubijalske in uničujoče pandemije, se je odločil ukrepati sam S štirimi izvršnimi ukazi, ki jih je podpisal v soboto, je predsednik ZDA podaljšal zvezno nadomestilo za brezposelne, zmanjšano za tretjino, ustavil plačila študentskih posojil, zaščitil državljane pred prisilnimi izselitvami iz stanovanj in Američanom, ki zaslužijo manj kot 96.000 dolarjev na leto, zamrznil davek na plače. Med ploskanjem privržencev na njegovem igrišču za golf v Bedminstru, New Jersey, je republikanski predsednik demokratom pripisal zavzemanje za pomoč zveznim državam, ki jih slabo vodijo. Številni programi, ki jih zahtevajo, po njegovem nimajo nič skupnega z novim koronavirusom. Demokrati so v kongresnem predstavniškem domu , v katerem imajo večino, že sredi maja sprejeli tako imenovani zakon za heroje, težak tri milijarde dolarjev. Ta bi poskrbel za veliko finančno injekcijo zveznim državam in lokalnim vladam, do 6000 dolarjev dodatnih sredstev za družine vključno s priseljeniškimi, dvesto milijard dolarjev za zdravstvene in druge nujne delavce v krizi, pa tudi odpuščanje študentskih dolgov, pomoč pri reševanju stanovanjske problematike in še marsikaj. Zakon je podprl le en republikanski predstavnik, štirinajst demokratov pa je v strahu pred neznanskim razmetavanjem denarja glasovalo proti.Predsednica predstavniškega domaje nasprotno trdila, da Američani zelo trpijo zaradi posledic zdravstvene krize in bi bili neodgovorni, če ne bi ukrepali, zdaj pa opozarja še na težave pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja zaradi delne zamrznitve davka na plače. V predvolilnem letu je seveda največje vprašanje, koga bodo volivci prepoznali za svojega rešitelja.Eno največjih jabolk spora je bila višina nadomestil za brezposelne, saj so demokrati vztrajali pri dosedanjih 600 dolarjih na teden, za številne republikance pa bi bilo toliko denarja za ostajanje doma, ki ga dopolnjujejo nadomestila zveznih držav, grožnja gospodarskemu okrevanju. Več kot dve tretjini Američanov sta po izbruhu pandemije dobivali višja nadomestila za brezposelnost od prejšnjega dohodka za delo.V prihodnje bo tega denarja za tretjino manj in še od štiristo dolarjev naj bi jih sto priskrbele zvezne države. Zaradi tega in drugih spornih točk je pričakovati sodna izpodbijanja izvršnih ukazov, a Trump je spomnil, da je ustavno sodišče pustilo pri miru številna enostranska dejanja njegovega demokratskega predhodnika. Za nekatere konservativce pa je predrago tudi peto reševanje pred zdravstveno in gospodarsko krizo, pa čeprav je veliko cenejše od demokratskega predloga. Že prejšnji štirje so bili vredni skoraj tri milijarde dolarjev in dela tega denarja sploh še niso porabili.Kritiki opozarjajo, da veliko Američanov ni porabilo niti prejšnjega enkratnega izplačila v višini 1200 dolarjev za manj premožne, ampak si lahko mnogi privoščijo zadrževanje tega denarja na bančnih računih. Še eno podobno izplačilo je kljub temu zelo verjetno, saj se zanj zavzemajo tako demokrati kot republikanski predsednik. Manj kot tri mesece pred predsedniškimi volitvami nihče noče nasprotniku dati v roke argumenta, da ne skrbi za dobrobit v krizi hudo prizadetih državljanov. Trump je demokratska stališča imenoval nerazumna in absurdna, a ni izključil pogajanj o drugih vidikih skrbi za državljane in gospodarstvo.»Pomoč pred kitajskim virusom« že s svojim naslovom potrjuje tudi resna trenja med ZDA in Kitajsko. Predsednik in njegovi najvidnejši ministri so v minulih tednih pogosto opozarjali na odgovornost Pekinga za širjenje novega koronavirusa po vsem svetu ter na nevarnost tehnološke in druge kitajske prevlade v svetu.