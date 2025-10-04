Trump: bombardiranje Gaze naj se konča, Hamas pripravljen izpustiti talce

Donald Trump je po skoraj dveh letih vojne v Gazi Izraelu naročil, naj »takoj preneha z bombardiranjem«, potem ko je Hamas delno sprejel njegov mirovni načrt. Palestinsko gibanje se je strinjalo z izpustitvijo vseh izraelskih talcev v zameno za palestinske zapornike in s predajo upravljanja Gaze neodvisnemu palestinskemu organu, kot predvideva Trumpov predlog, poroča Guardian.

Hamas pa želi dodatna pogajanja o drugih elementih načrta, med drugim o razorožitvi in umiku izraelske vojske iz enklave. Kljub temu je Trump na družbenem omrežju zapisal, da verjame, da je Hamas pripravljen na trajni mir, zato mora Izrael prekiniti bombardiranje, da bi omogočili varno izmenjavo talcev.

Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da se pripravljajo na prvo fazo načrta – takojšnjo izpustitev vseh talcev – in da sodelujejo z ameriško administracijo, niso pa komentirali poziva k prekinitvi napadov.

Hamas želi dodatna pogajanja o drugih elementih načrta. FOTO: Antonio Denti/Reuters

Na terenu so izraelske sile po objavi Hamasovega odziva nadaljevale obstreljevanje Gaze, tudi v središču mesta. Kljub temu je v begunskih taboriščih med Palestinci završalo upanje, saj mnogi sprejem načrta vidijo kot prvi realen korak k prekinitvi vojne.

Trumpov predlog predvideva konec spopadov, popolno izmenjavo talcev in zapornikov v 72 urah po podpisu, postopni umik izraelske vojske, razorožitev Hamasa in vzpostavitev prehodne oblasti pod ameriškim vodstvom. Načrt vključuje tudi obsežno humanitarno pomoč in obnovo porušene Gaze.

Mednarodni odzivi so pretežno pozitivni – podporo so izrazili Katar, Egipt, ZN, Velika Britanija, Francija in Nemčija – kot priložnost za najbližji mir po začetku vojne oktobra 2023. V konfliktu je bilo po podatkih oblasti v Gazi ubitih več kot 66.000 Palestincev, okoli 170.000 je ranjenih.