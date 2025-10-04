  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump: bombardiranje Gaze naj se konča, Hamas pripravljen izpustiti talce

    Izraelci so sporočili, da se pripravljajo na takojšnjo izpustitev vseh talcev in da sodelujejo z ZDA, niso pa komentirali poziva k prekinitvi napadov.
    Trumpov predlog predvideva konec spopadov, popolno izmenjavo talcev in zapornikov v 72 urah po podpisu. FOTO: Reuters
    Galerija
    Trumpov predlog predvideva konec spopadov, popolno izmenjavo talcev in zapornikov v 72 urah po podpisu. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    4. 10. 2025 | 07:04
    4. 10. 2025 | 07:13
    2:26
    A+A-

    Donald Trump je po skoraj dveh letih vojne v Gazi Izraelu naročil, naj »takoj preneha z bombardiranjem«, potem ko je Hamas delno sprejel njegov mirovni načrt. Palestinsko gibanje se je strinjalo z izpustitvijo vseh izraelskih talcev v zameno za palestinske zapornike in s predajo upravljanja Gaze neodvisnemu palestinskemu organu, kot predvideva Trumpov predlog, poroča Guardian.

    Hamas pa želi dodatna pogajanja o drugih elementih načrta, med drugim o razorožitvi in umiku izraelske vojske iz enklave. Kljub temu je Trump na družbenem omrežju zapisal, da verjame, da je Hamas pripravljen na trajni mir, zato mora Izrael prekiniti bombardiranje, da bi omogočili varno izmenjavo talcev.

    image_alt
    Trump izgublja svojo geoekonomsko vojno

    Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da se pripravljajo na prvo fazo načrta – takojšnjo izpustitev vseh talcev – in da sodelujejo z ameriško administracijo, niso pa komentirali poziva k prekinitvi napadov.

    Hamas želi dodatna pogajanja o drugih elementih načrta. FOTO: Antonio Denti/Reuters
    Hamas želi dodatna pogajanja o drugih elementih načrta. FOTO: Antonio Denti/Reuters

    Na terenu so izraelske sile po objavi Hamasovega odziva nadaljevale obstreljevanje Gaze, tudi v središču mesta. Kljub temu je v begunskih taboriščih med Palestinci završalo upanje, saj mnogi sprejem načrta vidijo kot prvi realen korak k prekinitvi vojne.

    Trumpov predlog predvideva konec spopadov, popolno izmenjavo talcev in zapornikov v 72 urah po podpisu, postopni umik izraelske vojske, razorožitev Hamasa in vzpostavitev prehodne oblasti pod ameriškim vodstvom. Načrt vključuje tudi obsežno humanitarno pomoč in obnovo porušene Gaze.

    Mednarodni odzivi so pretežno pozitivni – podporo so izrazili Katar, Egipt, ZN, Velika Britanija, Francija in Nemčija – kot priložnost za najbližji mir po začetku vojne oktobra 2023. V konfliktu je bilo po podatkih oblasti v Gazi ubitih več kot 66.000 Palestincev, okoli 170.000 je ranjenih.

    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pravice delavcev in potrošnikov

    Wolt: V mesecu dni je hrano dostavljal 360 ur

    Dostavo hrane obvladuje ena družba, ki temelji na tuji delovni sili. Posledice monopola občutijo tako delavci kot gostinci in kupci.
    Novica Mihajlović 3. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prekmurje

    Skrivnostni konvoj oklepnih vozil v Prekmurju

    Posnetek vlaka z vojaškimi oklepniki je v Prekmurju sprožil zaskrbljenost. Ministrstvo za obrambo miri, da gre za rutinski prevoz italijanske vojske.
    Žan Urbanija 3. 10. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    GazaDonalda TrumpIzrael in PalestinaHamas

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Dončić nemočni opazovalec ob porazu Lakers

    Košarkarji iz Kalifornije so visoko izgubili prvo pripravljalno tekmo proti Phoenix Suns, Luka Dončić in LeBron James nista vstopila na igrišče.
    4. 10. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Premirje

    Trump: bombardiranje Gaze naj se konča, Hamas pripravljen izpustiti talce

    Izraelci so sporočili, da se pripravljajo na takojšnjo izpustitev vseh talcev in da sodelujejo z ZDA, niso pa komentirali poziva k prekinitvi napadov.
    4. 10. 2025 | 07:04
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Orala je ledino v prepovedanem boksu in bila Emina vzornica

    Cecilia Braekhus si želi za slovo od ringov nocoj pred svojimi navijači premagati Emo Kozin. Trener dvomi, da bo zdržala pritisk slovenske šampionke.
    Miha Šimnovec 4. 10. 2025 | 07:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Dunajski teden oblikovanja

    Nakup zelenjave kot povod za politično participacijo

    Dunajski teden oblikovanja z 200 dogodki na več kot 50 lokacijah prinaša inovativne oblikovalske prakse in premisleke.
    Pia Prezelj 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Orala je ledino v prepovedanem boksu in bila Emina vzornica

    Cecilia Braekhus si želi za slovo od ringov nocoj pred svojimi navijači premagati Emo Kozin. Trener dvomi, da bo zdržala pritisk slovenske šampionke.
    Miha Šimnovec 4. 10. 2025 | 07:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Dunajski teden oblikovanja

    Nakup zelenjave kot povod za politično participacijo

    Dunajski teden oblikovanja z 200 dogodki na več kot 50 lokacijah prinaša inovativne oblikovalske prakse in premisleke.
    Pia Prezelj 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo