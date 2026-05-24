Trump: Čas je na strani Washingtona, dokler Iran ne podpiše dogovora

Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in poudaril, da je čas na strani Washingtona. Dodal je, da bo ameriška blokada iranskih pristanišč ostala, dokler dogovora ne potrdijo in podpišejo.

V Washingtonu se medtem krepi politična razprava o vsebini morebitnega dogovora, potem ko so v javnost začele uhajati posamezne podrobnosti glede morebitnega sporazuma. Trump je ob tem danes poudaril, da morata obe strani ravnati premišljeno, in da je treba »stvari narediti pravilno«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik je sicer včeraj sporočil, da so ZDA dosegle okvirni sporazum z Iranom, ki med drugim predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Državni sekretar Marco Rubio pa je danes dal vedeti, da bi dogovor lahko sklenili že danes.

V včerajšnjem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem je Trump dejal, da vztraja pri zahtevi po razgradnji iranskega jedrskega programa kot pogoju za sklenitev sporazuma. Kot je na družbenem omrežju X danes zapisal Netanjahu, pa sta se s Trumpom strinjala, da mora končni dogovor z Iranom »odstraniti jedrsko grožnjo«. To po njegovih besedah pomeni razgradnjo iranskih obratov za bogatenje jedrskega orožja in odstranitev obogatenega jedrskega materiala iz Irana.

Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je danes dejal, da nobene odločitve ne bodo sprejeli brez dovoljenja vrhovnega vodje Modžtabe Hameneja, poroča britanski BBC. Pozneje je v pogovoru z iransko državno televizijo dodal, da je Teheran »še vedno pripravljen svetu zagotoviti, da ne stremi k pridobitvi jedrskega orožja«. A kot navaja francoska tiskovna agencija AFP še vedno ni jasno, ali bo ta obljuba vključena v morebiten dogovor.