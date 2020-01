Trump: Čas za skepticizem je minil

Trump udaril po prerokih pogube

Foto: Reuters

Težko se je izogniti vtisu, da je skupaj z ameriškim predsednikomv švicarske Alpe prišla tudi ameriška predsedniška volilna kampanja. Najbolj pričakovani govor letošnjega Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu je bil namreč izrazito volilno obarvan.Trump je večino svojega časa na odru nabito polne konferenčne dvorane porabil za naštevanje statističnih podatkov, namen katerih je bil občinstvu, predvsem tistemu na drugi strani Atlantika, predstaviti obseg gospodarskih uspehov njegove administracije od začetka mandata.Toda ko je že kazalo, da se bo predsednikov govor v zgodovino 50-letnega vrhunskega zasedanja zapisal kot eden najbolj dolgočasnih, je Trump izkoristil priložnost in globalno elito pozval, naj zavrne pesimizem in okoljski alarmizem, rekoč, da »strah in dvom nista dobra za miselni proces, sploh ker živimo v času izjemnega upanja, veselja, optimizma in akcije«.»Preden lahko zgrabimo jutrišnje priložnosti, moramo zavrniti preroke pogube in njihove napovedi apokalipse,« je v nastopu poudaril Trump. »Ti so namreč dediči včerajšnjih napovedovalcev prihodnosti,« ki jih je po predsednikovih besedah mogoče najti tako v ZDA kot drugod po svetu. »V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so napovedali krizo prenaseljenosti, v sedemdesetih letih lakoto in konec nafte v devetdesetih.«Težko je iti mimo dejstva, da Trumpovi definiciji prerokov pogube, ki jih prišteva med »radikalne socialiste«, ustreza mnogo udeležencev foruma v Davosu, tudi mlada okoljska aktivistka, ki je med svojim prvim letošnjim nastopom na eni izmed okroglih miz svetovne voditelje pozvala, naj začnejo upoštevati ugotovitve znanstvenikov glede segrevanja podnebja, z opozorilom, da časa za učinkovito ukrepanje zmanjkuje.