Trump: Cene bencina bodo padle kot skala; Zelenski, ne počni tega

Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da pričakuje konec vojne z Iranom še letos, morda tik po novembrskih vmesnih volitvah v ZDA. Po njegovih besedah bi se nato znižale tudi cene nafte. Američanom je ponovil obljubo o 5000 dolarjih vsakemu odraslemu, če bodo republikanci ohranili primat v kongresu. »Vedno držim besedo!«

»Iran se bo končal takoj po – morda še pred – vendar se bo končal takoj po vmesnih volitvah. Cena bencina bo padla kot skala,« je Trump dejal novinarjem na turnirju Irish Open. Dodal je, da si Iran želi dogovora z ZDA. »Ves čas kličejo. Želijo skleniti dogovor. Vendar morajo skleniti pravi dogovor. Ne bom sklenil dogovora, ki ni dober,« je dejal.

»5000 dolarjev za vse odrasle v državi, To si zlahka lahko privoščimo, ker prejemamo toliko denarja. Demokrati takšne obljube ne morejo dati, ker bi šlo vse takoj k vragu, zdrsnili bi v gospodarsko depresijo. To obljubo sem dal in svoje obljube vedno držim.« Donald Trump

Trump je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj preneha napadati rusko infrastrukturo za dizelsko gorivo. »O tem smo govorili z gospodom Zelenskim. Ciljev je več kot dovolj. Ne napadajte dizelskega goriva.«

Trump je spregovoril tudi o umetni inteligenci. Dejal je, da številne »zelo negativne sile« opozarjajo na dogodke, povezane z umetno inteligenco, ki se po njegovem ne bodo zgodili. »Pri umetni inteligenci vodimo Kitajsko. Smo najbolj sofisticirana država na svetu in odkrito povedano želim, da tako tudi ostane, saj kdor zmaga pri umetni inteligenci, zmaga,« je dejal.

Po njegovih besedah je mogoče uvesti določene varovalke, vendar ne želi ukrepov, ki bi upočasnili razvoj ameriške industrije umetne inteligence.

O Škotski ne bom govoril

Trump je ponovil tudi podporo združitvi Severne Irske z Republiko Irsko. Dejal je, da bi bila po njegovem združitev obeh delov otoka nekaj povsem naravnega. »Imate Severno Irsko in imate Irsko in zdi se mi, da bi bila ena najbolj naravnih stvari vseh časov, da ju združite.« O morebitni neodvisnosti Škotske pa ni želel govoriti. »Vprašali ste o Škotski. O tem še ne bom govoril. To bom prihranil za kakšen drug dan,« je dejal.