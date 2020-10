Trump covid 19 spet enači z gripo

Washington – Za covidom-19 oboleli predsednikje nevarno bolezen primerjal z gripo ter Američane pozval, naj se navadijo na življenje z njo. V tvitu iz Bele hiše, kamor se je vrnil po zdravljenju v vojaški bolnišnici Walterja Reeda, je opozoril na številne žrtve gripe kljub cepivu, ki je vsako leto na voljo za to bolezen. »Ali bomo zato ustavili našo državo? Ne, navadili smo se živeti z gripo, tako kot se bomo morali navaditi živeti s covidom-19, ki je v številnih delih prebivalstva še precej manj smrtonosen.«Kritiki so takoj opozorili, da je Trump s sto tisoč precenil resnično ceno te bolezni pri številu ameriških življenj, zaradi novega koronavirusa pa jih je umrlo že več kot 210.000 in širjenja še vedno ni konec. Pri 74. letih je med bolj ogroženimi tudi sam, a je že prejel in še prejema najinovativnejša zdravila. Razglasil je, da se počuti odlično. Twitter je v enem od teh sporočil opozoril na širjenje zavajajočih in škodljivih informacij, Facebook je svojo različico odstranil.Trump je tudi naznanil, da se že veseli druge televizijske debate z demokratskim izzivalcemv Miamiju. Nekdanji podpredsednik, čigar testi na covid-19 so bili negativni, je nasprotnika obtožil odgovornosti za svojo okužbo in mačističnega vedenja. Trump je takoj po prihodu iz bolnišnice pred Belo hišo snel zaščitno masko, vse njegovo vedenje pa še posebno jezi svojce žrtev covida-19. Skupaj s Trumpom in prvo damose je – očitno na nedavnem sprejemu v Beli hiši – okužilo še več kot deset drugih, med njimi dva senatorja in Trumpova predstavnica za tisk.V enem svojih tvitov je Trump zavrnil dogovor z demokratsko nadzorovanim predstavniškim domom o novem paketu pomoči, saj je predsednico tega telesa Nancy Pelosi obtožil, da hoče le pomoč za »slabo vodene demokratske zvezne države z visokim kriminalom«. S tem je povzročil pretres na borzah, saj bi številna podjetja in tudi državljani potrebovali pomoč.