Trump dal razstreliti že drugi venezuelski čoln, ki je domnevno prevažal mamila

Ameriški predsednik Donald Trump je že drugič ukazal razstrelitev venezuelskega čolna, saj so v mednarodnih vodah domnevno prevažali droge, namenjene za ZDA. V napadu so umrli trije moški. Venezuelski predsednik Nicolás Maduro je dejal, da se bo Venezuela branila proti ameriški agresiji, diplomata Marca Rubia pa je označil za gospodarja smrti in vojne, poroča BBC.

»Ameriške sile so zjutraj po mojem ukazu izvedle drugi napad na pozitivno identificirane izjemno nasilne mamilarske kartele in narkoteroriste,« je zapisal Trump na družbenem omrežju truth social in dodal, da predstavljajo grožnjo ameriški nacionalni varnosti. K objavi je pripel tudi posnetek razstrelitve čolna.

Na tiskovni konferenci v Beli hiši je dejal, da so ameriške oblasti posnele dokaze o tihotapljenju mamil, preden so čoln razstrelile. »Samo poglejte tovor, ki je v morju. Velike vreče kokaina in fentanila vsepovsod. Posneli smo jih. Bili smo zelo previdni, ker smo vedeli, da nam boste gledali pod prste,« je dejal Trump, a Bela hiša o drogah na plovilu ni predložila oprijemljivih dokazov.

Zajem zaslona posnetka, ki ga je Trump objavil na truth social. Venezuelski čoln, ki gori po napadu. FOTO: Reuters

Trump je prvi napad na venezuelsko plovilo ukazal pred dvema tednoma. Umrlo je 11 pripadnikov tolpe Tren de Aragua. Venezuelski notranji ministerje ZDA obtožil zunajsodnih usmrtitev in dejal, da so ljudi na krovu ubili brez ustreznega sodnega postopka.

Maduro je v ponedeljek dejal, da je že tako šibek odnos med ZDA in Venezuelo zdaj povsem uničen. Trump je na novinarsko vprašanje BBC, ali bodo ZDA začele izvajati napade tudi na kopenski del Venezuele, odgovoril: »Bomo videli, kaj se bo zgodilo.«

Tako politiki kot pravniki in drugi strokovnjaki se sprašujejo, ali so Trumpova dejanja zakonita. Napada na plovili bi lahko pomenila kršitev mednarodnega prava in človekovih pravic, če vojska ni pravočasno opozorila čolna na napad ali ni najprej poskušala onesposobiti plovila ali se poskusila nanj vkrcati.