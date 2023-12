Trump zaradi kršitve štirinajstega amandmaja diskvalificiran v Koloradu

Vrhovno sodišče Kolorada je prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa diskvalificiralo iz tekme za prihodnjega predsednika ZDA v tej zvezni državi. Po prepričanju večine denverskih vrhovnih sodnikov je prekršil štirinajsti amandma k ameriški ustavi, ki državne in politične položaje prepoveduje vpletenim v vstaje.

Po državljanski vojni sprejet amandma je po prepričanju štirih od sedmih vrhovnih sodnikov Kolorada mogoče uveljaviti za Trumpovo obnašanje med vdorom njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021. Prvi takšen primer v zgodovini ameriških predsedniških tekem morda ne bo obveljal, saj je Trumpov predstavnik za tisk Steven Cheung že napovedal pritožbo na vrhovno sodišče ZDA.

Nekdanji predsednik in številni drugi republikanci vidijo v tem vmešavanje v volitve. Tožbo, ki je pripeljala do takšne odločitve koloradskega sodišča, je v imenu šestih volivcev vložila organizacija iz prestolnice Washington z nazivom Državljani za odgovornost in etiko.

Demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu pada priljubljenost med volivci. Foto Pool Via Reuters

Če je soditi po dosedanjem plazu tožb, bo tudi ta le še povečala privrženost republikanskih volivcev nekdanjemu predsedniku. Trump na raziskavah javnega mnenja vodi z velikansko večino pred drugimi republikanskimi predsedniškimi kandidati in eden od razlogov je prepričanje, da demokratska »globoka država« ne izbira sredstev proti njemu. Hkrati skozi prste gleda demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu in njegovi družini, v republikanskem kongresu osumljeni prodajanja političnega vpliva v tujini.

Trump je 6. januarja demonstrantom proti Bidnovi elektorski zmagi priporočil, naj se »bojujejo kot hudič« in res so mnogi med njimi vdrli v kongres ter si s tem prislužili dolgoletne zaporne kazni. Večina republikancev pa verjame, da so tem past nastavili tedanji demokratski kongresni voditelji skupaj z zveznim preiskovalnim uradom FBI ter obveščevalnimi službami.

V Trumpovem taboru so organizacijo, ki je vložila tožbo, označili za »skrajno levičarsko skupino s sredstvi Georgea Sorosa in načrti vmešavanja v volitve v imenu sleparskega Joeja Bidna«

Tekmec za republikansko predsedniško imenovanje Vivek Ramaswamy se je postavil na Trumpovo stran.Foto Scott Olson Getty Images Via Afp

Po teh prepričanjih so demokratski voditelji v stanju paranoje zaradi Trumpove priljubljenosti in Bidnove nepriljubljenosti, zato hočejo vodilnega republikanskega predsedniškega kandidata diskvalificirati za vsako ceno. Če Trumpu ne bo dovoljeno nastopiti v Koloradu, se bo s predsedniške tekme v tej zvezni državi umaknil še en republikanski predsedniški kandidat Vivek Ramaswamy.

Mladi podjetnik indijskih korenin je enako zahteval od preostalih tekmecev za republikansko predsedniško nominacijo. Odločitev večine koloradskega vrhovnega sodišča je ostro obsodil tudi konservativni pravni strokovnjak Jonathan Turley: »Država je sod smodnika, sodišče pa je vanj pravkar vrglo vžigalico.«