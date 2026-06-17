  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

    Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
    Donald Trump je v sredo dejal, da bodo mirovni dogovor podpisali v petek v Švici. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Galerija
    Donald Trump je v sredo dejal, da bodo mirovni dogovor podpisali v petek v Švici. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Ma. J.
    17. 6. 2026 | 19:39
    17. 6. 2026 | 20:07
    3:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ameriški predsednik Donald Trump je na tiskovni konferenci po srečanju voditeljev skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 dejal, da bi lahko dogovor o končanju vojne z Iranom lahko podpisali že »jutri, morda naslednji dan«, poroča BBC. Iransko zunanje ministrstvo je prav tako sporočilo, da bi lahko podpisali dogovor, ki bi končal vojno.

    image_alt
    Rusija pozorno spremlja Trumpov retorični obrat
     

    Trump je v sredo zatrdil, da bodo dogovor podpisali v petek v Švici. Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva dejal, da je ideja »še na mizi in jo še obravnavajo«.

    »Pomembno je, da se Iran strinja, da ne bo izdeloval ali pridobival jedrskega orožja,« je povedal Trump in dejal, da je jezik ključnega pomena, saj bi v nasprotnem primeru lahko Iran jedrsko orožje kupoval od drugih držav. Kopijo dogovora so poslali tudi Izraelu, ki so njihov »dobri partner«. Kljub temu je Trump dejal, da bi se lahko Izrael bolj potrudil v zvezi z Libanonom. 

    Ameriški predsednik je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja označil za »dobrega človeka«, a dejal, da se včasih »malo preveč razburi«. Dodal je, da Netanjahuju ne bi škodil »nekoliko nežnejši prijem«. »Ni treba zrušiti stavbe vsakič, ko vanjo stopi nekdo iz Hezbolah,« je dejal Trump.

    Trump je zanikal poročila, da bi Iran v okviru mirovnega dogovora dobil dostop do 300-milijardnega sklada za obnovo, in poudaril, da ZDA Iranu ne bodo dajale denarja.

    image_alt
    Islamska republika je preživela, sledi utrjevanje režima

    Napovedal je nadaljnja pogajanja o jedrskih in nejedrskih vprašanjih, vključno z iranskimi balističnimi raketami, ter izrazil upanje na širši mirovni dogovor na Bližnjem vzhodu.

    Hkrati je opozoril, da bo Iran ponovno vojaško napadel, če Teheran ne bo spoštoval sporazuma, in dejal, da je vojaška sila edini učinkovit način za preprečitev razvoja iranskega jedrskega orožja.

    Kaj bo s Hormuško ožino

    Visoki ameriški uradniki so za BBC dejali, da bo glede na nov dogovor med ZDA in Iranom plovba skozi Hormuško ožino za komercialne ladje prvih 60 dni brez kakršnih koli pristojbin. Iran se je zavezal, da bo v tem obdobju po svojih najboljših močeh zagotavljal varen prehod ladij med Perzijskim zalivom in Omanskim zalivom.

    Pogled na plovila v Hormuški ožini iz Omana. FOTO: Reuters
    Pogled na plovila v Hormuški ožini iz Omana. FOTO: Reuters

    Po izteku tega obdobja bodo Iran, Oman in druge obalne države Perzijskega zaliva začeli pogovore o prihodnjem upravljanju Hormuške ožine in zagotavljanju pomorskih storitev v skladu z mednarodnim pravom. To pomeni, da dogovor teoretično dopušča možnost uvedbe pristojbin v prihodnosti.

    Kljub temu visoki ameriški uradniki ocenjujejo, da bo prehod skozi eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti tudi po teh pogajanjih ostal brezplačen. Po njihovem mnenju zalivske države ne bi pristale na ureditev, ki bi njihovim gospodarstvom in energetskim industrijam otežila ali podražila dostop skozi Hormuško ožino.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    OECD predlaga ukinitev obvezne božičnice

    Brez ukrepov nam ne bo šlo več tako dobro. Priporočila OECD večinoma v drugo smer kot zaveze koalicijske pogodbe
    Barbara Hočevar 16. 6. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    TOP 300

    TOP 300: katera so največja podjetja in kako uspešna so?

    Ustvarjena dodana vrednost Krke blizu milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat več od drugega Darsa.
    Karel Lipnik 17. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    V živo

    Pogačar je prikazal eno izmed svojih najboljših dirk

    Neverjetni Pogačar je s formo še samega sebe presenetil.
    Miroslav Cvjetičanin 17. 6. 2026 | 08:18
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tabor

    Maribor: 63-letnik umoril 62-letno žensko, nato sodil še sebi

    V Mariboru so v stanovanju našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Policija sumi na kaznivo dejanje umora, ki ga je storil 63-letnik.
    17. 6. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

    Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
    12. 6. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 16. 6. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

    Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
    Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Zdravstvo potrebuje investicijsko logiko

    Zdravstvo ni breme gospodarstva, ampak je dejavnik njegove rasti in naložba v družbeno blaginjo.
    Petra Došenović Bonča 17. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Ekstremna vročina povzroča milijardno gospodarsko škodo

    V zadnjih štirih letih je zaradi vzrokov, povezanih z vročino, v Evropi umrlo več kot 200.000 ljudi.
    17. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpIranZDAdogovormirvojna v Iranu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    V Houstonu alarm, Ronaldo je ostal brez odgovora

    V dnevu, ko nogometni svet občuduje njegovega največjega rivala, Cristiano Ronaldo ni uspel pomagati Portugalski do zmage.
    Nejc Grilc 17. 6. 2026 | 21:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Razcepljeni med mirom in popolnim obračunom z Iranom

    ZDA: Vidni republikanci v odzivu na mirovni sporazum zahtevajo dokončno uničenje režima ajatol, nekateri na desnici se obračajo proti Izraelu.
    Barbara Kramžar 17. 6. 2026 | 20:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Švici

    Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

    Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
    17. 6. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Rokometna zveza Slovenije

    Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

    Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije, prvič doslej se je na volitvah za položaj potegoval več kot en kandidat.
    17. 6. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

    Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
    17. 6. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Švici

    Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

    Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
    17. 6. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Rokometna zveza Slovenije

    Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

    Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije, prvič doslej se je na volitvah za položaj potegoval več kot en kandidat.
    17. 6. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

    Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
    17. 6. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

    Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
    17. 6. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

    Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
    16. 6. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    RAST

    Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

    Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
    16. 6. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo