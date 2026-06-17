Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

Ameriški predsednik Donald Trump je na tiskovni konferenci po srečanju voditeljev skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 dejal, da bi lahko dogovor o končanju vojne z Iranom lahko podpisali že »jutri, morda naslednji dan«, poroča BBC. Iransko zunanje ministrstvo je prav tako sporočilo, da bi lahko podpisali dogovor, ki bi končal vojno.

Trump je v sredo zatrdil, da bodo dogovor podpisali v petek v Švici. Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva dejal, da je ideja »še na mizi in jo še obravnavajo«.

»Pomembno je, da se Iran strinja, da ne bo izdeloval ali pridobival jedrskega orožja,« je povedal Trump in dejal, da je jezik ključnega pomena, saj bi v nasprotnem primeru lahko Iran jedrsko orožje kupoval od drugih držav. Kopijo dogovora so poslali tudi Izraelu, ki so njihov »dobri partner«. Kljub temu je Trump dejal, da bi se lahko Izrael bolj potrudil v zvezi z Libanonom.

Ameriški predsednik je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja označil za »dobrega človeka«, a dejal, da se včasih »malo preveč razburi«. Dodal je, da Netanjahuju ne bi škodil »nekoliko nežnejši prijem«. »Ni treba zrušiti stavbe vsakič, ko vanjo stopi nekdo iz Hezbolah,« je dejal Trump.

Trump je zanikal poročila, da bi Iran v okviru mirovnega dogovora dobil dostop do 300-milijardnega sklada za obnovo, in poudaril, da ZDA Iranu ne bodo dajale denarja.

Napovedal je nadaljnja pogajanja o jedrskih in nejedrskih vprašanjih, vključno z iranskimi balističnimi raketami, ter izrazil upanje na širši mirovni dogovor na Bližnjem vzhodu.

Hkrati je opozoril, da bo Iran ponovno vojaško napadel, če Teheran ne bo spoštoval sporazuma, in dejal, da je vojaška sila edini učinkovit način za preprečitev razvoja iranskega jedrskega orožja.

Kaj bo s Hormuško ožino

Visoki ameriški uradniki so za BBC dejali, da bo glede na nov dogovor med ZDA in Iranom plovba skozi Hormuško ožino za komercialne ladje prvih 60 dni brez kakršnih koli pristojbin. Iran se je zavezal, da bo v tem obdobju po svojih najboljših močeh zagotavljal varen prehod ladij med Perzijskim zalivom in Omanskim zalivom.

Pogled na plovila v Hormuški ožini iz Omana. FOTO: Reuters

Po izteku tega obdobja bodo Iran, Oman in druge obalne države Perzijskega zaliva začeli pogovore o prihodnjem upravljanju Hormuške ožine in zagotavljanju pomorskih storitev v skladu z mednarodnim pravom. To pomeni, da dogovor teoretično dopušča možnost uvedbe pristojbin v prihodnosti.

Kljub temu visoki ameriški uradniki ocenjujejo, da bo prehod skozi eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti tudi po teh pogajanjih ostal brezplačen. Po njihovem mnenju zalivske države ne bi pristale na ureditev, ki bi njihovim gospodarstvom in energetskim industrijam otežila ali podražila dostop skozi Hormuško ožino.