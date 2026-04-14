Trump glede Melonijeve obrnil ploščo: »Šokiran sem, mislil sem, da je pogumna«

»Giorgia Meloni nam noče pomagati v vojni, šokiran sem,« je ameriški predsednik Donald Trump izjavil v telefonskem pogovoru za časnik Corriere della Sera, ki odmeva v Italiji. Kot je navedel po poročanju Anse, sicer z italijansko premierko, ki tradicionalno velja za njegovo evropsko zaveznico, »že dolgo ni govoril«.

»Noče nam pomagati v okviru Nata, noče pomagati, da bi se znebili jedrskega orožja. Zelo se razlikuje od tega, kar sem menil,« je povedal glede premierke, ki jo je pred mesecem v prejšnjem intervjuju za Corriere della Sera označil za prijateljico in veliko voditeljico. »Ni več ista oseba in Italija ne bo več ista država,« je komentiral danes. Novinarju je privoščil šest minut.

V Ovalni dvorani Bele hiše lani. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

»Mislil sem, da je pogumna, motil sem se«

»Vam je všeč, da vaša predsednica ne stori ničesar, da bi zagotovila nafto?« je novinarju postavil vprašanje sam. »Je to ljudem všeč? Tega si ne morem predstavljati. Šokiran sem. Mislil sem, da ima pogum, motil sem se.«

Zameri ji tudi besede, s katerimi se je postavila v bran aktualnemu ameriškemu papežu Leonu XIV. »Ni ji mar, če ima Iran jedrsko orožje – če bi imel možnost, bi lahko Italijo razstrelil v dveh minutah,« je bil oster.

Medtem je Melonijeva doma požela podporo tudi z nasprotnega političnega brega.

»Odločno obsojamo napad predsednika Donalda Trumpa na predsednico Meloni, ker je upravičeno izrazila solidarnost s papežem Leonom,« je v poslanski zbornici dejala sekretarka Demokratske stranke Elly Schlein. »V tej dvorani smo politični nasprotniki,« je dodala, »a smo vsi italijanski državljani in ne bomo sprejeli napadov ali groženj vladi in naši državi.«

Trump Melonijevi zameri tudi besede, s katerimi se je postavila v bran aktualnemu ameriškemu papežu Leonu XIV. FOTO: Francesco Sforza via Reuters

»Papež nima pojma«

Trump je med telefonskim pogovorom izjavil še, da »papež nima pojma, kaj se dogaja v Iranu«. Po njegovem mnenju ne razume, da Iran predstavlja jedrsko grožnjo: »Ne razume,« je dejal, »o vojni ne bi smel govoriti, ker nima predstave o tem, kaj se dogaja. Ne razume, da so v Iranu prejšnji mesec ubili 42 tisoč protestnikov.«

V pogovoru je izpostavil še, da migracijska politika uničuje Evropo. »Priseljevanje ubija Italijo in vso Evropo. Evropa se uničuje od znotraj,« je prepričan. Kritizira tudi evropsko energetsko politiko. »Plačujejo najvišje cene energije na svetu in niso niti pripravljeni braniti Hormuške ožine, od koder jo dobivajo. Odvisni so od Donalda Trumpa, da jo ohranja odprto,« je dodal.

Sicer je znano, da so Američani Hormuško ožino zaprli.

Nekaj besed je, kot še navaja Ansa, namenil tudi poraženemu Viktorju Orbánu. »Bil je moj prijatelj, dober človek. Na področju priseljevanja je opravil dobro delo. Ni dovolil, da bi ljudje prišli in uničili njegovo državo, kot se je to zgodilo v Italiji.«