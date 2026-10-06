Trump glede umika bombnikov: Bilo je nekaj groženj

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, o katerih menijo, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je pred tem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA.

»Bilo je nekaj groženj,« je v Beli hiši dejal Trump. Tisti, ki stojijo za grožnjami, so verjetno povezani z Iranom, je odgovoril na vprašanje novinarjev, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Pojasnil je, da so se odločili bombnike umakniti, da ne bi po nepotrebnem izzivali nasprotnika.

Britanska vlada trdi, da je baza varna

»Dobili bomo sovražnika in ga premagali, toda zakaj bi jih pustili tam?« je dejal. Fairford na jugozahodu Anglije je ameriška baza, ki jo ZDA uporabljajo tudi za izvajanje operacij proti Iranu. Britanska vlada je v ponedeljek zagotovila, da je baza varna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ugibanja o varnostnem incidentu so se začela 27. septembra, ko je policijo poklical lokalni kmet in prijavil skupino zamaskiranih moških z več kombiji, ki so se menda vedli sumljivo. Takrat so aretirali pet osumljencev, pozneje pa še britansko-iranskega državljana.

Teheran vpletenost zanika

Vsi so bili medtem izpuščeni po plačilu varščine. Britanska protiteroristična policija v kombijih ni našla eksploziva, je pa zasegla določeno količino bencina.

Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstaja veliko znakov, da je imel Iran v incidentu določeno vlogo, kar je Teheran odločno zavrnil. Trump ni hotel potrditi poročil, da bi grožnja lahko vključevala napadalne brezpilotnike.

Ugibanja o varnostnem incidentu so se začela 27. septembra, ko je policijo poklical lokalni kmet in prijavil skupino zamaskiranih moških z več kombiji, ki so se menda vedli sumljivo. Takrat so aretirali pet osumljencev, pozneje pa še britansko-iranskega državljana. FOTO: Justin Tallis/AFP

»Tega vam ne morem povedati, toda če so to storili, bodo za to zelo trpeli,« je dejal. Dodal je, da ZDA vedo, kateri ljudje grozijo in so povezani z Iranom.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek potrdil, da zaupa v varnost vseh baz. Poudaril je, da bi bile ameriške baze teoretično lahko kadar koli tarča groženj, zato je okoli njih vzpostavljeno obsežno varovanje.

ZDA so pri preiskavi sodelovale z britanskimi oblastmi, ki so bile po njegovih besedah zelo kooperativne. Po poročanju New York Timesa sta dva ameriška uradnika povedala, da so bombnike premaknili, potem ko so poveljniki prejeli nove informacije o domnevni zaroti, ki naj bi jo podpiral Iran.

Eden od uradnikov je dejal, da so bile nove informacije povezane z opozorili o grožnjah, ki so se pojavile že pred približno tremi tedni, v zadnjih 24 urah pa je položaj postal nujen. Na vprašanje, ali je baza varna, je tiskovni predstavnik britanskega premiera odgovoril pritrdilno. Poudaril je, da ima Velika Britanija preizkušene načine zaščite svojih baz doma in po svetu.