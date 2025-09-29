Trump gosti Netanjahuja v upanju na nov dogovor za premirje v Gazi

Ameriški predsednik Donald Trump danes v Beli hiši gosti izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, kjer se bosta pogovarjala o Gazi. Trump je ob prihodu izraelskega premierja dejal, da je prepričan, da bo v Gazi kmalu zavladal mir. Netanjahu, ki je letos že na četrtem obisku v Washingtonu, je ob tem dejal, da ni še nič odločeno, navaja BBC.

Trump je v nedeljo napovedal »nekaj velikega« za Bližnji vzhod in zatrdil, da so vsi pripravljeni na nekaj posebnega. Že v petek je izrazil mnenje, da so dosegli dogovor o Gazi.

Trump bo Netanjahuju predstavil načrt z 21 točkami za končanje vojne v Gazi, je prvi poročal časnik Times of Israel, ki se je skliceval na Trumpovega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod Steva Witkoffa. Načrt naj bi vključeval tudi pot do palestinske države.

V načrtu naj bi se dogovorili za takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas ne bo imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bo smel priključiti območja. Namesto tega bodo oblikovali prehodno vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump bo Netanjahuju predlagal načrt za končanje vojne v Gazi. FOTO: Jim Watson/AFP

Oba voditelja sta prejšnji teden nastopila v Generalni skupščini ZN. Netanjahu je v času naraščanja pozivov k premirju in priznanj palestinske državnosti v mednarodni skupnosti zatrdil, da se bodo izraelske vojaške operacije nadaljevale. Prav tako je zavrnil palestinsko državo, ki jo priznava že skoraj 160 držav članic ZN.

Trump je nedavno zagotovil, da Izraelu ne bo dovolil priključiti Zahodnega brega. Glede Gaze, kjer je že na začetku leta govoril o izselitvi Palestincev, pa se še ni izjasnil. Načrt z 21 točkami naj bi Palestincem dovolil ostati v Gazi.

