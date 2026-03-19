Trump grozi, Castrovi uvajajo reforme

Čeprav se svet ukvarja z Iranom in vojno na Jutrovem, ameriški predsednik Donald Trump ne neha misliti na svoje domače dvorišče, ki ga poskuša spremeniti v kokošnjak pohlevnih skrajnih desničarjev. To najbolj čutijo Kubanci, ki preživljajo največjo stisko doslej. Ne vedo, kaj se jim v resnici dogaja, opažajo pa strašno živčnost vladajoče kaste, ki poskuša narediti vse, da bi se obdržala na oblasti, četudi v navezi s severnimi Američani. Diaspori je družina Castro že ponudila delež v svojem gospodarstvu.

Po največjem karibskem otoku so včeraj v veliki meri obnovili električno omrežje, ki se jim je ta teden že šestič v zadnjem času popolnoma sesulo. Tokrat je bilo brez luči vse, od prestolnice do zadnje vasi. Nekateri ljudje so v temi sicer protestirali, večjih nemirov pa ni bilo, zaprli so samo petnajst najglasnejših udeležencev protestov.