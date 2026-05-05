Trump grozi iranski vojski, da jo bo izbrisal z obličja zemlje

Ameriški predsednik Donald Trump noče povedati, ali prekinitev ognja med ZDA in Iranom še velja, potem ko sta obe strani v Hormuški ožini streljali druga na drugo, poroča ameriška televizijska mreža CNN. Iranske oborožene sile pa je opozoril, da jih bodo izbrisali z obličja zemlje, če bodo ciljale ameriške ladje v ožini oziroma celotnem Perzijskem zalivu.

Ameriška vojska je v ponedeljek v ožini streljala na najmanj šest iranskih čolnov, je povedal načelnik ameriškega centralnega poveljstva admiral Brad Cooper. Iranski državni mediji sicer zavračajo trditve ZDA, da so čolne potopile.

Kakor je dejal admiral Cooper, je Iran na ladje ameriške mornarice in komercialne ladje, ki jih »varuje« ameriška vojska, izstrelil več manevrirnih raket in brezpilotnih letal ter jih napadel s čolni.

Ameriški predsednik Donald Trump iranski vojski grozi s popolnim uničenjem, če bo napadala ladje pod ameriško zaščito. FOTO: Kent Nishimura/AFP

Iranski napadi po besedah predsednika Trumpa niso povzročili škode, razen na južnokorejski ladji. Plovilo, na katerem je po eksploziji iranskega izstrelka zagorelo, bodo odvlekli v bližnje pristanišče na popravilo, je v torek sporočilo južnokorejsko zunanje ministrstvo. V okolici Hormuške ožine je od začetka vojne obtičalo 26 ladij, povezanih z Južno Korejo, piše CNN.

Admiral Brad Cooper pravi, da je ameriška mornarica potopila šest iranskih čolnov; iranski državni mediji pravijo drugače. FOTO: Arhiv ameriške mornarice/Reuters

Iran je prvič od začetka premirja ciljal tudi Združene arabske emirate, sicer zaveznike ZDA, poroča britanska medijska korporacija BBC. Iz ZAE so sporočili, da je njihova zračna obramba, ki uporablja tudi izraelsko vojaško tehnologijo, sestrelila 19 iranskih raket in dronov.

Napad brezpilotnika na naftno industrijsko cono v Fudžajri je povzročil požar, v katerem so bili poškodovani trije indijski državljani. Indija je napad obsodila. Fudžajra je še kako pomembna, saj je ena redkih izvoznih poti za bližnjevzhodno nafto, ki ji ni treba prečkati ožine.

Iran je spet napadel naftno pristanišče v Fudžajri v ZAE. Fotografija je arhivska. FOTO: Karim Sahib/AFP

To je največja eskalacija nasilja od razglasitve prekinitve ognja pred štirimi tedni. Iranski zunanji minister Abas Aragči je ZDA in Združene arabske emirate posvaril pred zaostrovanjem konflikta in dejal, da nedavni dogodki v Hormuški ožini jasno kažejo, da ni vojaške rešitve za politično krizo, poroča CNN. Kakor je še dodal, se mirovni pogovori nadaljujejo s pomočjo »velikodušnih« pakistanskih posrednikov.

Po besedah admirala Cooperja ​​ameriška mornarica ne izvaja »spremstva« komercialnih ladij. Namesto tega ZDA uporabljajo »veliko širši obrambni paket«, da bi sprostile »enosmerno« pot skozi ožino in omogočile izstop komercialnih plovil v Perzijskem zalivu, je dejal.

Na arhivski fotografiji iranska kontejnerska ladja Hamouna v Hormuški ožini. FOTO Amirhossein Khorgooei/AFP

Dansko ladjarsko in logistično podjetje Maersk je potrdilo, da je ena od njihovih ladij prečkala ožino z ameriško vojaško zaščito. Ameriško centralno poveljstvo je pred tem sporočilo, da sta vodno pot prečkali dve ladji. Iran ameriške trditve zavrača in vztraja, da ožine ni preplula nobena ladja.

Nasprotujoče si informacije z obeh strani kapitane ladij puščajo v negotovosti, kako naprej. »Delo v dolgotrajni negotovosti je zelo velika obremenitev za posadke. Medtem ko ostajamo osredotočeni, disciplinirani in predani svoji rutini, je samo čakanje zahtevno,« je povedal kapitan Arun Kumar Radžendran iz družbe Fleet Management Limited, ki je med približno 20.000 pomorščaki, ki čakajo na prehod skozi ožino.