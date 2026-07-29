Trump grozi Iranu, medtem ko se vojna preliva v Irak

Z Bližnjega vzhoda so po nekajdnevnem premoru v medsebojnih napadih ponovno poročali o stopnjevanju sovražnosti med ZDA, Iranom in njunimi regionalnimi zavezniki, ameriški predsednik Donald Trump pa je režimu v Teheranu zagrozil z odločnim odgovorom, potem ko se je med tarčami iranskih raket znašla ameriška baza v Jordaniji.

»Močno jih bomo udarili. Dobili bodo pošteno lekcijo,« je Trump zatrdil v intervjuju za Fox News več ur zatem, ko je osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) potrdilo poskus iranskega napada na ameriške sile.