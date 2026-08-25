Trump grozi Kanadi s 50-odstotnimi carinami na vozila

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo s 1. januarjem carine na avtomobile, tovornjake in avtomobilske dele iz Kanade zvišal s 25 na 50 odstotkov, poroča BBC. Grožnja prihaja po propadu trgovinskih pogajanj med državama konec prejšnjega tedna.

Kanadski premier Mark Carney je Trumpove napovedi označil za pričakovane in ameriškega predsednika obtožil, da želi oslabiti oziroma uničiti kanadsko avtomobilsko industrijo. Ottawa je pripravljena nadaljevati pogovore, je dejal, vendar le, če bodo ZDA k njim pristopile s »pravim odnosom«. Kanada je obenem napovedala, da bo na ameriške ukrepe odgovorila z recipročnimi carinami na ameriško blago.

Posebej ostro se je odzval premier Ontaria Doug Ford, saj je v tej provinci zgoščena večina kanadske avtomobilske proizvodnje. FOTO: Carlos Osorio Reuters

Pogajanja so se končala tik pred iztekom ameriškega roka, po katerem bodo za skoraj 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza veljale 50-odstotne dajatve. Obe strani druga drugo obtožujeta, da je v zadnjem trenutku postavila nove, nesprejemljive zahteve. Kanadski predstavniki trdijo, da je Washington med drugim zahteval omejitve glede držav, s katerimi bi Kanada lahko sklepala trgovinske sporazume, navaja BBC.

Pogajanja so se končala tik pred iztekom ameriškega roka, po katerem bodo za skoraj 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza veljale 50-odstotne dajatve. FOTO: AFP

Posebej ostro se je odzval premier Ontaria Doug Ford, saj je v tej provinci zgoščena večina kanadske avtomobilske proizvodnje. Predlagal je, da bi Kanada ZDA dodatno zaračunavala za nafto, plin, elektriko in kritične minerale. Trump mu je odgovoril na omrežju Truth Social in zagrozil z »še veliko hujšimi« posledicami za Kanado.

Zaostrovanje spora povečuje tudi negotovost glede prihodnosti trgovinskega sporazuma USMCA med ZDA, Kanado in Mehiko. Kanada in Mehika si želita njegovo podaljšanje, Washington pa je že sporočil, da sporazuma v sedanji obliki ne namerava obnoviti. Po opozorilih ekonomistov bi njegov razpad lahko Kanado pahnil v recesijo.