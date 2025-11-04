Trump grozi New Yorku, če zmaga Mamdani

Newyorčani danes volijo novega župana. Največ možnosti ima 34-letni demokratični socialist Zohran Mamdani, sledi mu Andrew Cuomo (67), nekdanji demokratski guverner ameriške zvezne države New York, ki se za funkcijo poteguje kot neodvisni kandidat.

Ameriški predsednik Donald Trump je podprl slednjega in pozval volivce, naj ne izvolijo levičarskega favorita. »Ne glede na to, ali vam je Cuomo osebno všeč ali ne, res nimate izbire. Morate glasovati zanj in upati, da bo opravil fantastično delo,« je Trump sinoči, torej na predvečer županskih volitev v New Yorku, zapisal na omrežju truth social.

»Če bo komunistični kandidat Zohran Mamdani zmagal, je zelo malo verjetno, da bom za svoj ljubljeni dom prispeval zvezna sredstva, razen minimalnega zneska, kot je zahtevano. Kot predsednik nočem pošiljati dobrega denarja za slabim.«

Zapisal je tudi: »Moja dolžnost je voditi državo in trdno sem prepričan, da bo New York, če bo Mamdani zmagal, popolna gospodarska in socialna katastrofa.«

Trumpove izjave so podobne tistim, ki so bile predvajane v nedeljo med njegovim nastopom v oddaji 60 minut na CBS, v kateri je dejal: »Kot predsedniku mi bo težko dati veliko denarja New Yorku, saj če New York vodi komunist, le zapravljate denar, ki ga pošiljate tja.«

Trumpova administracija je večkrat poskušala zmanjšati zvezna sredstva in subvencije za projekte na območjih, ki jih vodijo demokrati. Mesto New York je v tem fiskalnem letu prejelo 7,4 milijarde dolarjev (5,7 milijarde funtov) zveznih sredstev, piše britanski BBC.

Mamdanijev tiskovni predstavnik je za New York Times povedal, da je bila Trumpova podpora Cuomu »nedvomno žebelj v krsto za Andrewa Cuoma«. Mamdani je član stranke Demokratični socialisti Amerike in pripada levemu krilu Demokratske stranke. Med kampanjo je obljubljal nadzor nad najemninami, brezplačen javni prevoz in varstvo otrok. Te ukrepe namerava financirati z višjimi davki za bogate in korporacije.