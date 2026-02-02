Trump grozi s tožbami po koncu razkrivanja zločinov

Vse kaže, da je z najnovejšimi objavami konec razkrivanja Epsteinovih zločinov. Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je povedal, da jih le nekaj še čaka na sodno dovoljenje za objavo. Demokratske parlamentarce, ki dvomijo o tem, je povabil k ogledu nepočrnjenih dokumentov. Za Trumpa govori dejstvo, da je prejšnja demokratska administracija Joeja Bidna štiri leta sedela na Epsteinovih dokumentih in ni našla ničesar obremenilnega proti republikancu. Predsednik, ki zagotavlja, da je z Epsteinom pretrgal stike pred vsemi drugimi, grozi s tožbami.