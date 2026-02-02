  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Trump grozi s tožbami po koncu razkrivanja zločinov

    Predsednik se čuti opranega vseh sumov, demokratskemu Billu Clintonu morda grozi zapor zaradi zavračanja kongresnega pričanja.
    Vse kaže, da je z najnovejšimi objavami konec razkrivanja Epsteinovih zločinov. Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je povedal, da jih le nekaj še čaka na sodno dovoljenje za objavo. Foto Anna Moneymaker/AFP
    Vse kaže, da je z najnovejšimi objavami konec razkrivanja Epsteinovih zločinov. Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je povedal, da jih le nekaj še čaka na sodno dovoljenje za objavo. Foto Anna Moneymaker/AFP
    Barbara Kramžar
    2. 2. 2026 | 20:49
    Vse kaže, da je z najnovejšimi objavami konec razkrivanja Epsteinovih zločinov. Namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je povedal, da jih le nekaj še čaka na sodno dovoljenje za objavo. Demokratske parlamentarce, ki dvomijo o tem, je povabil k ogledu nepočrnjenih dokumentov. Za Trumpa govori dejstvo, da je prejšnja demokratska administracija Joeja Bidna štiri leta sedela na Epsteinovih dokumentih in ni našla ničesar obremenilnega proti republikancu. Predsednik, ki zagotavlja, da je z Epsteinom pretrgal stike pred vsemi drugimi, grozi s tožbami.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Premirje v Minnesoti, ne pa tudi v ameriških vojnah

    Bela hiša je napovedala iskanje soglasja z demokratskimi oblastmi Minnesote, a to ne pomeni konca sporov o priseljencih.
    Barbara Kramžar 27. 1. 2026 | 20:31
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Pismo iz Washingtona Barbara Kramžar

    Prva dama v prvem planu

    »Here we go again!« Pa gremo spet! S še vedno zaznavnim slovenskim naglasom je Melania Trump naznanila film o pripravah na ponovno selitev v Belo hišo.
    Barbara Kramžar 25. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Še eno prvo leto Donalda Trumpa: vse več ljudi ga jemlje resno in dobesedno

    Ob obletnici vrnitve na oblast predsednikovi nasprotniki upajo, da ga lahko omejijo na kongresnih volitvah. Trump računa na gospodarski razvoj.
    Barbara Kramžar 20. 1. 2026 | 01:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Šport razdelil Hrvaško

    Zagreb slavil rokometaše, Thompson razvnel politične duhove (FOTO, VIDEO)

    Bronasti hrvaški rokometaši so z navijači slavili uspeh, na prireditvi nastopil tudi kontroverzni Marko Perković. Mesto vs. vlada. Bo sledil ustavni spor?
    Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 09:45
    Preberite več
