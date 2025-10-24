Trump grozi z napadom, proti Venezueli poslal letalonosilko

V novem napadu ameriške vojske na čoln v Karibskem morju, je umrlo šest ljudi, je danes sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Po navedbah ministra so ZDA po navodilih predsednika Donalda Trumpa izvršile smrtonosni napad na plovilo v Karibskem morju, ki naj bi ga upravljala organizacija Tren de Aragua, ki se ukvarja tudi s preprodajo mamil. »Med napadom, ki je bil ponoči izveden v mednarodnih vodah, je bilo na krovu plovila šest narkoteroristov. Vseh šest je bilo ubitih,« je zapisal Hegseth.

Doslej ZDA sicer še niso objavile nobenih dokazov, da so bile tarče res plovila za tihotapljenje mamil.

To je bil že najmanj deseti napad ameriške vojske na domnevne tihotapce drog v Karibskem morju, v katerih je bilo skupno ubitih najmanj 43 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v četrtek sporočil, da bo ameriška vojska nadaljevala napade na plovila pred obalo Venezuele, sledili pa jim bodo tudi napadi na kopnem.

Washington je sicer vojaško kampanjo, usmerjeno proti domnevnim plovilom za tihotapljenje drog, začel izvajati v začetku septembra, v regijo pa napotil vojaške sile, vključno s bojnimi letali in ladjami mornarice.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je medtem danes naznanil, da bodo ZDA proti Venezueli napotile tudi letalonosilko USS Gerald R. Ford in več spremljevalnih ladij.