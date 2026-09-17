Trump grozi z »resnimi carinami«, če bi Kanada postala pridružena članica EU

Ameriški predsednik Donald Trump je uporabil eno svojih najljubših besednih zvez, ko je zagrozil s povračilnimi ukrepi, če bi Evropska unija sprejela Kanado kot pridruženo članico, piše bruseljski Politico. V sredo je novinarjem dejal, da bi se lahko odzval z »resnimi carinami«, če bi se Kanada v tolikšni meri povezala s 27-člansko EU, da bi to sam ocenil kot sovražno dejanje do ZDA sredi trgovinske vojne s svojo severno sosedo.

Zamisel, da bi Kanada postala pridružena članica – kar je pred tem istega dne v svojem govoru o stanju v Uniji predlagala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen –, je označil za »smešno«.

»Kanada je bila obupna trgovinska partnerica,« je Trump dejal novinarjem na letališču v mestu Charlotte v Severni Karolini, ko so ga vprašali o predlogu von der Leynove. »Če bom menil, da gre za kakršno koli sovražno dejanje, bom uvedel zelo resne carine ali pa prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih,« je dodal.

Trump je pustil odprto možnost, da bi takšno ureditev sprejel, če bi verjel, da je bila sklenjena z »dobrim namenom«, vendar je opozoril, da bi ZDA v nasprotnem primeru lahko uvedle »zelo visoke carine za Evropo«.

Von der Leynova je zamisel, da bi Kanada postala prva pridružena članica EU, predstavila včeraj v Strasbourgu v navzočnosti kanadskega premiera Marka Carneyja. FOTO: Christophe Licoppe/AFP

Von der Leynova je zamisel, da bi Kanada postala prva pridružena članica EU, prvič predstavila v navzočnosti kanadskega premiera Marka Carneyja. »Rada bi sodelovala z vami pri odpiranju vrat Kanadi, da postane prva pridružena članica EU,« je dejala predsednica evropske komisije. Napovedala je tudi širše »zavezništvo za prihodnost«, ki bi temeljilo na že obstoječem trgovinskem sporazumu med EU in Kanado.

Predlog je evropske članice presenetil, kanadski voditelji pa se od te zamisli očitno distancirajo, dodaja Politico. Prav tako ostaja nejasno, kaj bi takšno pridruženo članstvo sploh pomenilo, saj takšen status v pravnem redu EU trenutno ne obstaja.

Jonathan Wilkinson, kanadski veleposlanik v EU, ki bo kmalu nastopil funkcijo, je to možnost hitro omilil. »Nismo še tam,« je dejal novinarjem v Strasbourgu, ko so ga povprašali o tem. »Osredotočeni smo predvsem na doseganje konkretnih rezultatov.«

Trumpove izjave prihajajo v času, ko si Kanada prizadeva zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA sredi zaostrujoče se trgovinske vojne med državama. Carney je sicer pozval k »edinstvenemu zavezništvu« z EU, vendar ni v celoti podprl zamisli o pridruženem članstvu.